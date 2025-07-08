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В Киеве утром неизвестный застрелил мужчину, полиция выясняет обстоятельства

Станислав ПогориловВторник, 8 июля 2025, 08:33
В Киеве утром неизвестный застрелил мужчину, полиция выясняет обстоятельства
фото: полиция Киева

Во вторник утром в Деснянском районе Киева неизвестный застрелил мужчину, который находился в салоне автомобиля.

Источник: полиция Киева в Telegram

Дословно: "Полиция устанавливает обстоятельства убийства мужчины в Деснянском районе столицы. Сообщение о стрельбе поступило в полицию сегодня около 7 утра. Предварительно правоохранители выяснили, что к припаркованному на улице авто, в салоне которого находился мужчина, подошел неизвестный и выстрелил из оружия, после чего скрылся".

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Детали: Сообщается, что от полученного огнестрельного ранения пострадавший погиб.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения и столичного главка, сотрудники уголовного розыска, кинологи.

По данному факту начато уголовное производство, принимаются меры по установлению и задержанию нападавшего.

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Обновлено. Позже в полиции сообщили, что личность погибшего установлена - это 48-летний местный житель.

Правоохранители продолжают работать на месте происшествия, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лица, причастного к преступлению.

Киевполициячрезвычайное происшествие
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