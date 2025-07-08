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За сутки на фронте было 188 боестолкновений, треть из них на Покровском направлении – Генштаб

Ирина БалачукВторник, 8 июля 2025, 08:42
За сутки на фронте было 188 боестолкновений, треть из них на Покровском направлении – Генштаб
Инфографика из Facebook Генштаба

Российские оккупанты продолжают давить по всей линии фронта – всего за сутки произошло 188 боестолкновений, самой тяжелой ситуация была на Покровском и Новопавловском направлениях. 

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 8 июля в Facebook

Дословно Генштаб: "По уточненной информации, вчера (7 июля – ред.) захватчики нанесли по территории Украины 2 ракетных и 68 авиационных ударов, применили 5 ракет и сбросили 112 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 3 373 дрона-камикадзе и осуществили более 5 000 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 141 – из реактивных систем залпового огня".

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Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 8 боестолкновений. Россияне нанесли 6 авиационных ударов, сбросили 11 управляемых бомб, совершили 286 обстрелов, в том числе 3 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты 19 раз штурмовали позиции украинских подразделений в районах Волчанска, Зеленого, Амбарного, Красного Первого, Каменки и в сторону Кутьковки.

На Купянском направлении за сутки было 2 атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Голубовки и Загрызово.

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На Лиманском направлении захватчики атаковали 27 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новый Мир, Редкодуб, Зеленая Долина, Торское и в Серебрянском лесу, а также в сторону Серебрянки, Ольговки и Григорьевки.

На Северском направлении, в районах Григорьевки и Выемки, россияне 3 раза атаковали позиции украинских войск.

На Краматорском направлении зафиксировано 5 боестолкновений, оккупанты наступали в сторону Николаевки, Маркового, Предтечино и Белой Горы.

На Торецком направлении россияне совершили 4 атаки в районах Торецка и Дилиевки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 68 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Разино, Миролюбовка, Новоэкономическое, Лысовка, Шевченко, Новоукраинка, Зверево, Удачное, Новосергиевка, Котляровка, Ореховое и Алексеевка.

На Новопавловском направлении россияне 30 раз атаковали украинские позиции в районах населенных пунктов Поддубное, Федоровка, Воскресенка, Ялта, Шевченко, Новоселка, Свободное Поле и Новополь.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили 4 вражеских штурма вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили 4 вражеские атаки в районе Каменского и в сторону Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки боестолкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Также сообщается, что за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 18 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 артиллерийских средства, пункт управления и один другой важный объект противника.

Генштаброссийско-украинская война
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