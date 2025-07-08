В Киеве двое иностранцев демонстрировали на улице свастику, их задержали

Полиция задержала двух иностранцев, которые на Печерске в Киеве ходили в футболках со свастикой и демонстрировали флаг с нацистской символикой.

Источник: полиция Киева в Telegram

Дословно: "Полицейские установили личность нарушителя - им оказался 27-летний иностранец. Как выяснилось в дальнейшем, последний находился на улице вместе со своим 25-летним товарищем, гражданином другой страны, который также был одет в футболку с изображением запрещенного символа тоталитарного режима".

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Детали: Следователи задержали обоих фигурантов. Во время обыска по их месту жительства в съемной квартире полицейские изъяли вещественные доказательства - одежду, флаг и нарукавный шеврон с элементами символики нацистского тоталитарного режима.

По данному факту начато уголовное производство по изготовлению, распространению коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.

Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.