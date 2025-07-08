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Российская атака на Киев 4 июля: умер еще один раненый

Ирина БалачукВторник, 8 июля 2025, 09:35
Российская атака на Киев 4 июля: умер еще один раненый
Последствия российского удара по Киеву 4 июля. Фото ГСЧС

В больнице умер раненый в результате российского удара по Киеву 4 июля – таким образом та атака унесла жизни уже 3 столичных жителей.

Источник: начальник КГВА Тимур Ткаченко в Telegram

Прямая речь главы ГВА: "К сожалению, вражеская атака в ночь на 4 июля унесла еще одну жизнь. Один пострадавший скончался в больнице. Медики до последнего боролись за его жизнь".

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Предыстория:

  • С вечера 3 июля и всю ночь 4 июля российская армия осуществляла массированную атаку ударными беспилотниками и баллистическими ракетами по Киеву. Бушевали пожары и были повреждены жилые дома в шести районах города. Сообщалось о 32 пострадавших.
  • 4 июля во время ликвидации последствий атаки в нежилом здании в Святошинском районе города обнаружили погибшего человека.
  • 5 июля в больнице умер 25-летний мужчина, который получил тяжелые ранения и в результате российского обстрела.

Киевракетный ударбеспилотникижертвы
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