Российская атака на Киев 4 июля: умер еще один раненый

В больнице умер раненый в результате российского удара по Киеву 4 июля – таким образом та атака унесла жизни уже 3 столичных жителей.

Источник: начальник КГВА Тимур Ткаченко в Telegram

Прямая речь главы ГВА: "К сожалению, вражеская атака в ночь на 4 июля унесла еще одну жизнь. Один пострадавший скончался в больнице. Медики до последнего боролись за его жизнь".

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