Российская атака на Киев 4 июля: умер еще один раненый
Вторник, 8 июля 2025, 09:35
В больнице умер раненый в результате российского удара по Киеву 4 июля – таким образом та атака унесла жизни уже 3 столичных жителей.
Источник: начальник КГВА Тимур Ткаченко в Telegram
Прямая речь главы ГВА: "К сожалению, вражеская атака в ночь на 4 июля унесла еще одну жизнь. Один пострадавший скончался в больнице. Медики до последнего боролись за его жизнь".
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Предыстория:
- С вечера 3 июля и всю ночь 4 июля российская армия осуществляла массированную атаку ударными беспилотниками и баллистическими ракетами по Киеву. Бушевали пожары и были повреждены жилые дома в шести районах города. Сообщалось о 32 пострадавших.
- 4 июля во время ликвидации последствий атаки в нежилом здании в Святошинском районе города обнаружили погибшего человека.
- 5 июля в больнице умер 25-летний мужчина, который получил тяжелые ранения и в результате российского обстрела.