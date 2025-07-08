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Трамп в разговоре с Зеленским снял с себя ответственность за остановку поставок оружия – WSJ

Мария Емец, Станислав ПогориловВторник, 8 июля 2025, 10:01
Трамп в разговоре с Зеленским снял с себя ответственность за остановку поставок оружия – WSJ
Владимир Зеленский, Дональд Трамп, фото: ОП

Издание The Wall Street Journal написало, что президент США Дональд Трамп во время последнего телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским уверял его, что приостановление американской помощи Украине произошло не по его личному распоряжению.

Источник: The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, передает "Европейская правда"

Детали: Издание на основе общения с чиновниками, знакомыми с ходом разговора американского и украинского президентов 4 июля, сообщает, что Трамп отрицал личную причастность к паузе с поставками Украине согласованной ранее помощи.

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Дональд Трамп сказал Зеленскому, что "не является ответственым" за приостановку поставки помощи.

Президент США отметил, что дал указание провести переоценку запасов на оружейных складах Пентагона после нанесенных ударов по Ирану, но не распоряжался замораживать поставки оружия.

Предыстория:

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ТрампЗеленскийпомощь Украинеоружие
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