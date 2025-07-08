НАПК: В Украине растет количество приговоров за коррупцию, в частности среди топ-чиновников

В 2024 году в Украине за коррупционные преступления осудили 2195 человек – почти 80% всех обвиняемых по таким делам. Количество приговоров по делам о топ-коррупции за последние три года выросло вдвое.

Источник: НАПК

Детали: Всего за прошлый год за коррупционные уголовные правонарушения и связанные с коррупцией преступления осудили 2195 человек – это почти 80% всех обвиняемых по таким делам. Речь идет о приговорах, вступивших в законную силу.

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По делам, которые рассматривает Высший антикоррупционный суд, в прошлом году было вынесено 60 приговоров по делам о топ-коррупции. Для сравнения, в 2021 году таких было 24.

По данным НАПК:

17 человек получили наказание в виде лишения свободы (преимущественно на срок от 5 до 10 лет);

34 человека были освобождены от отбывания наказания с испытанием;

остальные – получили штраф.

В четверти случаев суды конфисковали имущество. Большинство осужденных также получили дополнительное наказание - запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

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Чаще всего ВАКС выносил приговоры за:

злоупотребление властью или служебным положением,

растрату или завладение имуществом,

получение неправомерной выгоды,

злоупотребление влиянием.

В то же время коррупционные дела рассматривают и местные общие суды, но там фигурируют преимущественно непубличные лица.

В 2024 году они осудили 2135 человек, более 60% из них - за предложение или предоставление неправомерной выгоды. Основной вид наказания – штраф.

Напомним: