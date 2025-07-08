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Подполковника запаса уличили в шпионаже в пользу России

Валентина РоманенкоВторник, 8 июля 2025, 12:31
Подполковника запаса уличили в шпионаже в пользу России
фото прокуратуры

Правоохранители разоблачили подполковника запаса, который по заказу российской спецслужбы шпионил для врага на Сумщине.

Источник: Сумская областная прокуратура, СБУ

Детали: По данным следствия, бывший военный, подполковник запаса Сил обороны, после увольнения со службы пошел на сотрудничество с врагом и занимался сбором информации о дислокации Сил обороны, воюющих на передовой.

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С учетом воинского звания и боевого опыта, он "втемную" использовал знакомых среди украинских воинов, с которыми дружил после увольнения.

Также он помогал куратору создавать новую агентурную сеть на границе из действующих и бывших военных.

Деятельность агентурной сети была нейтрализована в апреле этого года. Тогда правоохранители задержали гражданина РФ и его сообщника, которые собирали разведданные для прорыва российских диверсантов на территорию Шосткинского района.

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Также, по данным следствия, подозреваемый помогал желающим попадать на территорию РФ.

В настоящее время мужчина под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УК Украины.

шпионажгосизменаСумская областьСБУ
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