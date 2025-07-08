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Германия заявила о лазерной атаке Китая на ее самолет в Красном море

Мария Емец, Станислав ПогориловВторник, 8 июля 2025, 12:37
Германия заявила о лазерной атаке Китая на ее самолет в Красном море
иллюстративное фото: gov.uk

Германия заявила о лазерной атаке китайских военных против немецкого самолета, участвующего в морской операции ЕС ASPIDES, МИД вызвал посла КНР на разговор.

Источник: заявление Министерства иностранных дел Германии в соцсети X, передает "Европейская правда"

Детали: 8 июля в МИД Германии заявили, что вызывают на разговор посла Китая в связи с инцидентом с немецким самолетом, привлеченным к миссии Евросоюза ASPIDES.

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Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, китайские силы применили против самолета лазер, когда он выполнял свои задачи в рамках миссии по противодействию боевикам-хуситам в Красном море.

"Создание угрозы для немецкого персонала и препятствование операции абсолютно неприемлемы", – отметили в МИД Германии.

Какие именно силы Китая находились в зоне деятельности операции, в сообщении не уточняется.

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Миссия ASPIDES – военная миссия ЕС по поддержанию безопасности на море и защите свободного судоходства в акватории Красного моря, Персидского залива и Индийского океана.

Что предшествовало:

ГерманияКитай
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