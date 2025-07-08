Германия заявила о лазерной атаке Китая на ее самолет в Красном море
Германия заявила о лазерной атаке китайских военных против немецкого самолета, участвующего в морской операции ЕС ASPIDES, МИД вызвал посла КНР на разговор.
Источник: заявление Министерства иностранных дел Германии в соцсети X, передает "Европейская правда"
Детали: 8 июля в МИД Германии заявили, что вызывают на разговор посла Китая в связи с инцидентом с немецким самолетом, привлеченным к миссии Евросоюза ASPIDES.
Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, китайские силы применили против самолета лазер, когда он выполнял свои задачи в рамках миссии по противодействию боевикам-хуситам в Красном море.
"Создание угрозы для немецкого персонала и препятствование операции абсолютно неприемлемы", – отметили в МИД Германии.
Какие именно силы Китая находились в зоне деятельности операции, в сообщении не уточняется.
Миссия ASPIDES – военная миссия ЕС по поддержанию безопасности на море и защите свободного судоходства в акватории Красного моря, Персидского залива и Индийского океана.
Что предшествовало:
- Генсек НАТО предположил, что Китай может попросить Россию отвлечь внимание НАТО перед операцией по захвату Тайваня.
- Также в СМИ попала информация, что министр иностранных дел Китая в разговоре с главным дипломатом ЕС Каей Каллас заявил, что Пекин не может принять поражение России в войне против Украины.