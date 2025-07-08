СБУ задержала женщину, которая по указанию РФ планировала взорвать отель в Ровно
Служба безопасности Украины задержала женщину, которая по заказу российских спецслужб планировала взорвать один из самых популярных отелей в Ровно.
Источник: Служба безопасности Украины
Детали: Контрразведка СБУ задержала подозреваемую "на горячем", когда она в спешке выезжала из отеля. В номере она оставила самодельное взрывное устройство и миникамеру с удаленным доступом для видеофиксации подрыва.
Взрывчатку должны были активировать дистанционно - звонком на мобильный телефон, вмонтированный в устройство. СБУ обезвредила СВП.
По данным следствия, подозреваемая - 49-летняя жительница Ровенской области. Российские спецслужбы завербовали ее через сайт знакомств. Она получила координаты тайника с готовым взрывным устройством и ключ от номера, забронированного на подставное лицо.
Также женщина, по инструкции кураторов, приобрела компоненты для изготовления еще одного СВУ. Во время обыска у нее дома изъяли телефон с доказательствами сотрудничества с врагом и составляющие второй взрывчатки.
Следователи СБУ сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 УКУ - покушение на террористический акт. Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Женщину взяли под стражу.