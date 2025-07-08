СБУ задержала женщину, которая по указанию РФ планировала взорвать отель в Ровно

Служба безопасности Украины задержала женщину, которая по заказу российских спецслужб планировала взорвать один из самых популярных отелей в Ровно.

Источник: Служба безопасности Украины

Детали: Контрразведка СБУ задержала подозреваемую "на горячем", когда она в спешке выезжала из отеля. В номере она оставила самодельное взрывное устройство и миникамеру с удаленным доступом для видеофиксации подрыва.

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Взрывчатку должны были активировать дистанционно - звонком на мобильный телефон, вмонтированный в устройство. СБУ обезвредила СВП.

По данным следствия, подозреваемая - 49-летняя жительница Ровенской области. Российские спецслужбы завербовали ее через сайт знакомств. Она получила координаты тайника с готовым взрывным устройством и ключ от номера, забронированного на подставное лицо.

Также женщина, по инструкции кураторов, приобрела компоненты для изготовления еще одного СВУ. Во время обыска у нее дома изъяли телефон с доказательствами сотрудничества с врагом и составляющие второй взрывчатки.

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Следователи СБУ сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 УКУ - покушение на террористический акт. Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Женщину взяли под стражу.