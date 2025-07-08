Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На западе и в центре Украины пройдут дожди, на юге и востоке будет сильная жара

Ирина БалачукВторник, 8 июля 2025, 12:43
На западе и в центре Украины пройдут дожди, на юге и востоке будет сильная жара
Фото иллюстративное с pixabay.com

В ближайшие дни в западных и центральных областях Украины ожидаются дожди и грозы, местами град, на остальной территории будет сухо и жарко.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "9-10 июля в западных, Житомирской и Винницкой областях умеренные, местами значительные дожди, грозы, 9 июля местами град и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 12-18°, днем 9 июля 20-27°, 10 июля 16-23°. На остальной территории будет преобладать сухая и жаркая погода (только на Киевщине и Черниговщине местами кратковременный дождь, гроза); температура ночью 16-22°, днем 29-34°, в восточных, юго-восточных, Сумской и Полтавской областях сильная жара 35-38°".

Реклама:

Детали: В столице 9 и 10 июля местами кратковременный дождь, ночью 19-21°, днем до 30-32°, ветер южный, 7-12 м/с.

11 июля в западных, северных, днем и в центральных областях местами кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Температура в западных, Житомирской и Винницкой областях ночью 11-16°, днем 15-21°, на востоке и юго-востоке страны ночью 21-26°, днем сильная жара 35-38°, на остальной территории ночью 14-19°, днем 25-30°. 

В Киеве 11 июля ночью местами кратковременный дождь, 16-18°, днем без осадков, 27-29°, ветер юго-западный, 7-12 м/с.

погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Луцк пережил самую массированную вражескую атаку – мэр
В Госдепе заверили, что Трамп решительно настроен обеспечить Украину оружием
Украина присоединилась к последним пакетам санкций ЕС против России
Сибига подтвердил, что Маркарова вскоре заменят на посту посла США
На фоне слухов о перезагрузке Кабмина Свириденко возглавит делегацию Украины в Риме
"Совок не вышел из министерства": в сети высмеяли видео Минюста со Стефанишиной на заставках телефонов
Все новости...
погода
Из-за штормовой погоды в Закарпатье и за рубежом "Укрзалізниця" меняет расписание ряда поездов
Во вторник в Украину придет сильная жара
В Италии из-за мощного шторма погибла женщина
Последние новости
07:31
Оккупанты ударили по Степногорской общине: есть разрушения, ранена женщина
07:15
Россияне атаковали с дронов людей в Херсоне: 2 раненых
06:55
Россия потеряла еще 1050 военных в войне против Украины – Генштаб
06:52
"Челси" уверенно победил "Флуминенсе" в полуфинале Клубного чемпионата мира по футболу
06:51
Луцк пережил самую массированную вражескую атаку – мэр
06:37
Глава французской разведки: Нет уверенности относительно местонахождения запасов иранского урана
05:11
Россия объявила Йельский университет "нежелательной" организацией
04:09
США планируют передать Украине дополнительную систему Patriot – WSJ
03:17
ЕС рассматривает возможность создания фонда поддержки Украины на 100 миллиардов евро – СМИ
02:49
обновленоРФ атаковала "Кинжалами" и ударными дронами: во многих городах прогремели взрывы
Все новости...
Реклама:
Реклама: