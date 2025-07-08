На западе и в центре Украины пройдут дожди, на юге и востоке будет сильная жара

В ближайшие дни в западных и центральных областях Украины ожидаются дожди и грозы, местами град, на остальной территории будет сухо и жарко.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "9-10 июля в западных, Житомирской и Винницкой областях умеренные, местами значительные дожди, грозы, 9 июля местами град и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 12-18°, днем 9 июля 20-27°, 10 июля 16-23°. На остальной территории будет преобладать сухая и жаркая погода (только на Киевщине и Черниговщине местами кратковременный дождь, гроза); температура ночью 16-22°, днем 29-34°, в восточных, юго-восточных, Сумской и Полтавской областях сильная жара 35-38°".

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Детали: В столице 9 и 10 июля местами кратковременный дождь, ночью 19-21°, днем до 30-32°, ветер южный, 7-12 м/с.

11 июля в западных, северных, днем и в центральных областях местами кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Температура в западных, Житомирской и Винницкой областях ночью 11-16°, днем 15-21°, на востоке и юго-востоке страны ночью 21-26°, днем сильная жара 35-38°, на остальной территории ночью 14-19°, днем 25-30°.

В Киеве 11 июля ночью местами кратковременный дождь, 16-18°, днем без осадков, 27-29°, ветер юго-западный, 7-12 м/с.