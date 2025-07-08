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Пограничник на авто врезался в бетонную опору: погибла несовершеннолетняя пассажирка

Валентина РоманенкоВторник, 8 июля 2025, 12:53
Пограничник на авто врезался в бетонную опору: погибла несовершеннолетняя пассажирка
фото ГБР

Работники Государственного бюро расследований задержали и сообщили о подозрении сотруднику правоохранительного органа Житомирщины, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельную аварию.

Источник: ГБР, собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: По предварительной информации, около 1:20 ночи 7 июля 2025 года в Житомире водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в бетонную опору. За рулем находился правоохранитель (по данным источника УП - старший сержант Госпогранслужбы -ред.), который в нерабочее время перевозил двух несовершеннолетних девушек - 16 и 17 лет, и 25-летнего мужчину.

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В результате столкновения 16-летняя девушка погибла на месте. Других пострадавших с многочисленными травмами госпитализированы в больницу.

 

По результатам осмотра, мужчина находился за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения - уровень алкоголя в крови превышал допустимую норму более чем в пять раз, отмечают в ГБР.

Сейчас правоохранителя задержали, ему сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем смерть потерпевшего.

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Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

ДТПЖитомирГБР
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