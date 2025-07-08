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Зеленский сообщил Маркаровой о намерении ее уволить с должности посла в США – СМИ

Уляна Кричковская, Станислав ПогориловВторник, 8 июля 2025, 13:39
Зеленский сообщил Маркаровой о намерении ее уволить с должности посла в США – СМИ
Зеленский и Маркарова. фото 2024 года Getty Images

Президент Владимир Зеленский сообщил послу Украины в США Оксане Маркаровой о своем намерении ее уволить, сообщил "Суспільному" собеседник в Офисе президента.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Суспільне"

Детали: По данным "Суспільного", Зеленский якобы сообщил Маркаровой о своем намерении ее уволить, однако предложил остаться в команде после этого.

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По информации собеседника, должность определят позже, предварительные консультации с министром иностранных дел Андреем Сибигой уже состоялись.

В то же время решение о том, кто заменит Маркарову на должности, еще не принято.

В июне Сибига сообщал, что президент Зеленский уже принял "определенные кадровые решения" по смене руководителей некоторых зарубежных учреждений – они ожидаются в июле.

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А СМИ писали, что во время телефонного разговора Зеленского с американским президентом Дональдом Трампом, который состоялся 4 июля, они обсудили вопрос замены Маркаровой.

Что предшествовало:

  • В сентябре прошлого года вокруг должности посла Украины в США разгорелся скандал, когда президент Владимир Зеленский во время визита в Соединенные Штаты в разгар президентской избирательной кампании посетил завод по производству снарядов в Пенсильвании.
  • Тогда спикер Палаты представителей США Майк Джонсон потребовал увольнения Оксаны Маркаровой с должности посла, заявляя, что именно она организовала мероприятие, на котором "не было ни одного республиканца".
  • Также Джонсон заявил, что республиканцы потеряли доверие к способности посла Маркаровой честно и эффективно выполнять дипломатические функции в США.
  • Владимир Зеленский в ответ отказался обсуждать увольнение Маркаровой.
  • Маркарова находится в должности посла в США с 25 февраля 2021 года – то есть более четырех лет. Каденция украинских послов за рубежом в среднем длится около 3-5 лет.

МаркароваЗеленскийСША
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