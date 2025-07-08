Зеленский сообщил Маркаровой о намерении ее уволить с должности посла в США – СМИ

Зеленский и Маркарова. фото 2024 года Getty Images

Президент Владимир Зеленский сообщил послу Украины в США Оксане Маркаровой о своем намерении ее уволить, сообщил "Суспільному" собеседник в Офисе президента.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Суспільне"

Детали: По данным "Суспільного", Зеленский якобы сообщил Маркаровой о своем намерении ее уволить, однако предложил остаться в команде после этого.

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По информации собеседника, должность определят позже, предварительные консультации с министром иностранных дел Андреем Сибигой уже состоялись.

В то же время решение о том, кто заменит Маркарову на должности, еще не принято.

В июне Сибига сообщал, что президент Зеленский уже принял "определенные кадровые решения" по смене руководителей некоторых зарубежных учреждений – они ожидаются в июле.

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А СМИ писали, что во время телефонного разговора Зеленского с американским президентом Дональдом Трампом, который состоялся 4 июля, они обсудили вопрос замены Маркаровой.

Что предшествовало: