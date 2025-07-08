ГБР задержало отца и сына – полицейских, которые за деньги "освобождали" мужчин от армии

Правоохранители разоблачили преступную группу из числа полицейских и чиновника территориального центра комплектования Одесской области, которые за деньги помогали уклоняться от военной службы.

Источник: ГБР, Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Расследование установило, что отец и сын (по данным источника УП, работники полиции Измаила -ред.) предлагали клиентам на территории Болградского и Измаильского районов Одесской области исключить их из баз розыска и воинского учета. Цена услуги составляла 7 тысяч долларов.

Реклама:

После получения средств дельцы передавали личные данные и фотографии мужчин соучастнику из ТЦК. Тот вносил недостоверную информацию в базы данных, в частности о якобы установленной непригодности к службе по решению военно-врачебной комиссии.

Фигурантов задержали 3 июля во время получения второй части взятки.

Всем троим сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом. Суд избрал меры пресечения в виде ареста сроком на 60 суток с возможностью внесения залога от 1,5 до 2 млн грн.

РЕКЛАМА:

Следователи устанавливают других лиц, которых незаконно сняли с воинского учета.

Сейчас устанавливается полный круг причастных лиц к сделке и желающих, которые успели воспользоваться их услугами.