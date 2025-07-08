На Прикарпатье мужчина выстрелил в авто и ранил 12-летнего мальчика - полиция

В селе Кобаки Косовского района Ивано-Франковской области мужчина выстрелил в легковушку, в которой находился 12-летний мальчик. Ребенок получил ранение в плечо.

Источник: полиция Ивано-Франковской области

Детали: Сообщается, что на линию 102 обратился местный житель и сообщил, что неизвестный выстрелил в его автомобиль Renault Kangoo. Пуля из пневматического оружия пробила заднее стекло двери и ранила его 12-летнего сына. Мальчика госпитализировали. Его жизни ничего не угрожает.

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На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ УКРАИНЫ

Дословно: Правоохранители установили, что выстрел произвели из пневматического пистолета. В ходе оперативных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. Речь идет о 57-летнем жителе того же села.

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ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ УКРАИНЫ

Во время осмотра по месту жительства правонарушителя полицейские обнаружили и изъяли два пневматических пистолета. От прохождения проверки на состояние опьянения мужчина отказался".

ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ УКРАИНЫ

Детали: По факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство с применением оружия. Назначены экспертизы. Продолжается досудебное расследование.