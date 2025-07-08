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Поджог в Британии по заказу ЧВК "Вагнер": лондонский суд огласил приговоры

Уляна Кричковская, Валентина РоманенкоВторник, 8 июля 2025, 16:36
Поджог в Британии по заказу ЧВК Вагнер: лондонский суд огласил приговоры
фото: PA/PA Images via Getty Images

Суд в Великобритании 8 июля признал трех фигурантов виновными в поджоге в Лондоне предприятий, связанных с Украиной.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters

Детали: Британские официальные лица заявили, что нападение было организовано по приказу российской ЧВК "Вагнер" и стало очередным проявлением преступной деятельности Москвы на территории Великобритании.

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Пожар произошел в 2024 году на промышленном объекте в Лондоне и был направлен на два помещения, включая компанию, которая доставляла посылки в Украину, в частности спутниковое оборудование от Starlink американского миллиардера Илона Маска.

Прокурор Данкан Пенни во время открытия судебного процесса в суде Олд-Бейли в прошлом месяце заявил, что поджог организовал 21-летний Дилан Эрл, который признал свою вину в поджоге с отягчающими обстоятельствами и совершении действий по закону о национальной безопасности.

Поэтому Эрл стал первым лицом, осужденным по новому закону о национальной безопасности, принятому в прошлом году для противодействия вражеской деятельности иностранных государств.

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Пенни отметил, что Эрл "сознательно действовал по указанию группы "Вагнер", которая запрещена в Великобритании как террористическая организация, и "осознавал, что действует против интересов Украины и в пользу России".

23-летние Нии Коджо Менса и Джаким Роуз, а также 20-летний Угнюс Асмена отрицали свою вину в поджоге с отягчающими обстоятельствами, но присяжные признали их виновными. 61-летний Пол Инглиш по этому же обвинению был оправдан.

Еще двое обвиняемых: 23-летний Дмитриюс Паулаускас и 20-летний Эштон Эванс отрицали, что знали о террористических актах, но не сообщили о них. Эванса признали виновным по одному пункту и оправдали по второму, а Паулаускаса – полностью оправдали.

Великобританиядиверсантысуд
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