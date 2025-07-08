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Послы ЕС в среду вновь рассмотрят 18-й пакет санкций против РФ, Словакия не изменила позицию

Татьяна Высоцкая, Александр ШумилинВторник, 8 июля 2025, 17:12
Послы ЕС в среду вновь рассмотрят 18-й пакет санкций против РФ, Словакия не изменила позицию
Фото: Getty Images

В среду, 9 июля, Комитет постоянных представителей ЕС (Coreper) в Брюсселе вновь рассмотрит проект 18-го пакета санкций Евросоюза против России, однако позиция Словакии по его блокированию пока не изменилась.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на чиновников, знакомых с указанным вопросом

Детали: Послы государств ЕС 9 июля обсудят 18-й пакет санкций против РФ и попытаются уговорить Словакию снять вето с него.

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"Обсуждение 18-го пакета санкций против Российской Федерации стоит в повестке дня Coreper на завтра (9 июля. – Ред.). Но я не могу предсказать, будет ли он утвержден или будет и дальше блокироваться Словакией", – сообщил "Европейской правде" информированный чиновник ЕС.

Он добавил, что "есть надежда на положительное решение уже завтра или на этой неделе".

Однако собственные источники "ЕвроПравды" в правительстве Словакии уверяют: пока ситуация остается "такой же, как была в прошлую пятницу", когда пакет санкций не был утвержден.

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"На данный момент позиция Словакии не изменилась. Словакия блокирует 18-й пакет санкций против России, пока не получит четкие гарантии от Еврокомиссии о компенсации убытков, которые принесет планируемый полный отказ Евросоюза от закупок российского газа (с 1 января 2028 года. – Ред.)", – сообщил собеседник "ЕвроПравды".

Тем не менее, на вопрос, может ли измениться позиция Словакии завтра, он ответил лаконично: "Все может быть".

Как сообщала "Европейская правда", вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что на этой неделе страны ЕС должны прийти к согласию относительно 18-го пакета санкций ЕС против РФ.

Напомним, 18-й пакет санкций ЕС против России был снова вынесен на рассмотрение во время заседания послов Европейского Союза (Coreper) в Брюсселе 4 июля, но не был принят из-за позиции Словакии.

Словакия блокирует санкции, чтобы получить гарантии от Еврокомиссии относительно последствий полного отказа от российского газа с 2028 года.

Ранее СМИ прогнозировали, что Словакия должна разблокировать 18-й пакет санкций после успешных переговоров с Еврокомиссией 3 июля в Братиславе.

ЕС
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