"Назад к КГБ": российская Госдума разрешила ФСБ иметь собственные СИЗО

Российская Госдума разрешила ФСБ иметь подведомственные СИЗО для фигурантов дел "против безопасности государства".

Источник: "Важные истории"

Детали: Госдума РФ приняла в третьем чтении закон, который позволяет содержать обвиняемых по преступлениям против безопасности государства в отдельных изоляторах, подведомственных ФСБ, сообщил один из его авторов, депутат Василий Пискарев.

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"Это позволит повысить эффективность расследования уголовных дел такой категории и гарантированно оградить подследственных шпионов и террористов от несанкционированного общения с подследственными по иным видам преступлений", — заявил он.

По его словам, принятие такого закона — "адекватная реакция государства" на существующие угрозы безопасности на фоне полномасштабного вторжения в Украину, после начала которого "кратно активизировалась деятельность иностранных спецслужб".

Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

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Экс-аналитик Федеральной службы исполнения наказаний Анна Каретникова отметила "Важным историям", что принятие этого закона — возврат к практике, характерной для КГБ, от которой Россия уходила после распада СССР в 90-х и 2000-х в рамках выполнения обязательств, взятых на себя при вступлении в Совет Европы в 1996 году.

"Содержание и следствие не могут быть сосредоточены в одних и тех же руках. Если так сделать, то это легализует тот произвол, который есть и сейчас, что из арестантов будут выбивать признательные показания созданием невыносимых условий содержания", – говорит эксперт.

Также Каретникова отмечает, что узнавать информацию о делах против политических заключенных станет еще сложнее – хотя сейчас и так засекречены очень многие дела, например, по госизмене.

"Мы ничего не будем узнавать об этих делах, что там с этими людьми творится, пытают их или не пытают, кормят или не кормят. Думаю, что их внешние отношения с миром будут ограничены, как и переписка с политическими узниками, вокруг которой сейчас во многом консолидируется гражданское общество", – подчеркнула она.

ФСБ могла иметь собственные СИЗО до 2006 года. После этого они перешли под юрисдикцию Минюста РФ и попали в структуру ФСИН. Единственное исключение — изолятор "Лефортово" в Москве, который все это время неформально находился в ведении ФСБ. Хотя он и подчиняется ФСИН, здание СИЗО физически связано со следственным управлением ФСБ.

Всего в России семь следственных изоляторов центрального подчинения ФСИН, включая "Кремлевский централ", находящийся внутри СИЗО № 1 "Матросская тишина" московского подчинения.