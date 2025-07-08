Салливан считает, что администрация Байдена не сдерживала эскалацию РФ, а давала Украине оружие

Советник по вопросам национальной безопасности в администрации бывшего американского президента Джо Байдена Джейк Салливан отрицает, что администрация Байдена фокусировалась на сдерживании эскалации со стороны России и Украины, и заверил, что главной задачей было предоставлять оружие Украине.

Источник: Джейк Салливан в интервью "Суспільному", отвечая на вопрос об ограничении в использовании Украиной американского дальнобойного оружия для ударов по территории России, "Европейская правда"

Детали: Салливан "полностью отверг" утверждение, что основной стратегией Соединенных Штатов во времена администрации Байдена было "управление эскалацией".

Реклама:

"Основной стратегией было предоставить беспрецедентный объем военной помощи Украине и введение исторического уровня санкций в отношении России. Если посмотреть на количество предоставленного нами оружия и скорость, с которой это было сделано – думаю, это превзошло любые ожидания в феврале 2022-го", – заявил он.

Салливан сказал, что даже в моменты "повышенного напряжения и высокой вероятности потенциального применения Россией тактического ядерного оружия" – Соединенные Штаты не прекращали поставлять Украине оружие.

"Да, мы установили ограничения на удары дальнобойного оружия по России на значительный период времени. Но тогда мы считали – и до сих пор считаем – что такие удары дали бы ограниченный результат. Они никогда не станут панацеей в этой войне", – пояснил экс-советник.

РЕКЛАМА:

Он отметил, что полный "послужной список" администрации Байдена не указывает на историю о том, как они "сдерживались".

"Это была история о том, как мы стремительно поставляли огромное количество вооружения в Украину, за очень ограниченными исключениями. То же, что администрация Трампа делает сегодня, прямо противоречит стратегии [нашей администрации]. Это вредит позициям Украины как на поле боя, так и за столом переговоров", – добавил он.

На прошлой неделе Пентагон объявил, что приостанавливает передачу части артиллерийских боеприпасов и средств противовоздушной обороны Украине, сославшись на необходимость сохранения оружия для защиты от других угроз.

Недавно комментируя остановку некоторых видов боеприпасов Украине, в Пентагоне заявили, что администрация Байдена в течение четырех лет бездумно раздавала оружие.

В то же время после разговора Трампа и Зеленского в Пентагоне объявили, что по поручению президента США присылают Украине дополнительное оборонительное оружие.

Читайте также, что стоит за решением США о блокаде оружия.