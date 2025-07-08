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Чиновник Государственного космического агентства получил 15 лет тюрьмы за сотрудничество с россиянами

Александр ШумилинВторник, 8 июля 2025, 19:28
Чиновник Государственного космического агентства получил 15 лет тюрьмы за сотрудничество с россиянами
Фото: СБУ

Чиновник Государственного космического агентства Украины Леонид Касторский получил 15 лет тюрьмы за шпионаж в пользу России.

Источник: сообщение СБУ

Дословно: "Контрразведка и следователи СБУ задержали его весной этого года во время совещания в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности. По материалам дела, российским агентом оказался чиновник ГКАУ, которого российская спецслужба дистанционно завербовала в 2024 году...

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Как установило расследование, врага заинтересовала секретная информация, к которой имел доступ агент, в частности в сфере спутниковых снимков и расположения стратегических предприятий".

Детали: Указывается, что мужчина согласился работать на россиян в обмен на деньги. Кроме того, он планировал уехать в Россию после выхода на пенсию летом 2025 года. Доказательства работы на ФСБ следователи нашли во время обысков на телефоне мужчины.

Мужчина получил 15 лет тюрьмы по статье "Государственная измена".

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Предыстория:

  • 8 марта Служба безопасности Украины разоблачила и сообщила о подозрении в государственной измене сотруднику Государственного космического агентства Украины Леониду Касторскому.

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