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На фоне слухов о перезагрузке Кабмина Свириденко возглавит делегацию Украины в Риме

Украинская правдаВторник, 8 июля 2025, 20:21
На фоне слухов о перезагрузке Кабмина Свириденко возглавит делегацию Украины в Риме
Фото с Facebook Свириденко

Делегацию Украины для участия в Конференции по вопросам восстановления Украины, которая пройдет в Риме 10-11 июля, возглавит первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко.

Источник: распоряжение президента

Детали: В распоряжении Свириденко названа главой делегации. Действующего премьер-министра Дениса Шмыгаля в списке нет.

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В делегацию также входят министры Герман Галущенко, Виталий Коваль, Алексей Кулеба, Сергей Марченко, Андрей Сибига, Герман Сметанин, Ольга Стефанишина, Николай Точицкий, Рустем Умеров, Михаил Федоров.

Что этому предшествовало:

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