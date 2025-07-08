На фоне слухов о перезагрузке Кабмина Свириденко возглавит делегацию Украины в Риме
Вторник, 8 июля 2025, 20:21
Делегацию Украины для участия в Конференции по вопросам восстановления Украины, которая пройдет в Риме 10-11 июля, возглавит первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко.
Источник: распоряжение президента
Детали: В распоряжении Свириденко названа главой делегации. Действующего премьер-министра Дениса Шмыгаля в списке нет.
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В делегацию также входят министры Герман Галущенко, Виталий Коваль, Алексей Кулеба, Сергей Марченко, Андрей Сибига, Герман Сметанин, Ольга Стефанишина, Николай Точицкий, Рустем Умеров, Михаил Федоров.
Что этому предшествовало:
- В последние дни в ряде СМИ и анонимных телеграмм-каналах появились различные слухи о предстоящих перестановках в Кабинете министров.
- О потенциальном назначении Свириденко премьером читайте в нашем материале: "Премьер в правительственном „Квартале". Сможет ли Свириденко заменить Шмыгаля"