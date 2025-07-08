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Украина присоединилась к последним пакетам санкций ЕС против России

Олег Павлюк, Алена МазуренкоВторник, 8 июля 2025, 22:23
Украина присоединилась к последним пакетам санкций ЕС против России
фото: getty images

Президент Владимир Зеленский во вторник подписал указы о синхронизации санкций Украины с 15-м, 16-м и 17-м пакетами санкций Европейского Союза против России.

Источник: уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина"

Детали: Три указа о применении экономических санкций против ряда лиц были опубликованы на сайте Офиса президента во вторник, но перечень этих лиц не был обнародован.

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По словам Власюка, подписанные Зеленским указы синхронизируют украинские санкции с 15-м, 16-м и 17-м санкционными пакетами Европейского Союза.

Таким образом Украина подчеркивает важность полной синхронизации санкций между всеми партнерами санкционной коалиции, отметил уполномоченный президента.

Ранее Украина синхронизировала свои санкции с 9-14 санкционными пакетами ЕС, санкциями против причастных к нарушению прав человека в Беларуси, а также решениями ЕС от 2011 и 2020-2025 годов в отношении лиц, причастных к нарушению прав человека в Иране и военной поддержке РФ в войне против Украины.

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19 июня Владимир Зеленский сообщил, что Украина синхронизирует санкции с партнерами и расширит давление на российский энергетический сектор.

УкраинасанкцииРосcияЕС
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