Зеленский: Совещание всех украинских послов состоится 21 июля
Вторник, 8 июля 2025, 22:40
Президент Владимир Зеленский анонсировал совещание всех украинских послов 21 июля.
Источник: вечернее обращение Зеленского 8 июля
Прямая речь: "Был доклад министра иностранных дел относительно совещания со всеми украинскими послами, которое запланировано на 21 июля.
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Определили четкие задачи дипломатам и некоторые реформаторские шаги в системе Министерства иностранных дел - министр их представит. Готовим ощутимое расширение возможностей украинской дипломатии".
Напомним:
- Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что президент Владимир Зеленский намерен заменить послов в странах "Группы семи", в том числе и в Соединенных Штатах.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что в июле в Украине состоится совещание с послами, посвященное их работе по противодействию российской агрессии.