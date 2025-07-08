Зеленский: Совещание всех украинских послов состоится 21 июля

Президент Владимир Зеленский анонсировал совещание всех украинских послов 21 июля.

Источник: вечернее обращение Зеленского 8 июля

Прямая речь: "Был доклад министра иностранных дел относительно совещания со всеми украинскими послами, которое запланировано на 21 июля.

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Определили четкие задачи дипломатам и некоторые реформаторские шаги в системе Министерства иностранных дел - министр их представит. Готовим ощутимое расширение возможностей украинской дипломатии".

Напомним: