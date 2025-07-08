Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Совещание всех украинских послов состоится 21 июля

Алена МазуренкоВторник, 8 июля 2025, 22:40
Зеленский: Совещание всех украинских послов состоится 21 июля
Зеленський, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский анонсировал совещание всех украинских послов 21 июля.

Источник: вечернее обращение Зеленского 8 июля

Прямая речь: "Был доклад министра иностранных дел относительно совещания со всеми украинскими послами, которое запланировано на 21 июля.

Реклама:

Определили четкие задачи дипломатам и некоторые реформаторские шаги в системе Министерства иностранных дел - министр их представит. Готовим ощутимое расширение возможностей украинской дипломатии".

Напомним: 

  • Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что президент Владимир Зеленский намерен заменить послов в странах "Группы семи", в том числе и в Соединенных Штатах.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что в июле в Украине состоится совещание с послами, посвященное их работе по противодействию российской агрессии.

ЗеленскийМИДдипломатические отношениямеждународные отношения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоРоссияне утром дронами и бомбами атаковали Донецкую область: погибли 8 человек
ЕСПЧ: РФ ответственна за масштабные нарушения прав человека на Донбассе и сбивание рейса MH17
СБУ: В Киеве задержали двух китайцев, которые пытались вывезти секретную документацию по "Нептунам"
Социология: Украинцы больше всего доверяют трем должностным лицам
Из-за жары в Европе погибли более 2 тысяч человек – исследование
CNN: Трамп рассказал, что угрожал Путину "разбомбить Москву" в случае вторжения в Украину
Все новости...
Зеленский
Зеленский сообщил Маркаровой о намерении ее уволить с должности посла в США – СМИ
Ермак, Зеленский и обязательства Америки перед Украиной
Трамп в разговоре с Зеленским снял с себя ответственность за остановку поставок оружия – WSJ
Последние новости
14:35
В Минобразования хотят ввести шефство военных бригад над университетами
14:32
Европарламент требует от Венгрии и Словакии не блокировать санкции против России
14:32
На энергоблоках АЭС могут остановиться ремонтные работы: "Энергоатом" объяснил причину
14:10
В Кабмине рассматривают кандидатуру Андрея Витренко на пост министра образования и науки: что о нем известно
14:09
На Киевщине отстроят разрушенную россиянами многоэтажку: потратят четверть миллиарда
14:08
Экспансия Пакистана, конкуренция с Яндексом и трансформация бизнес-модели. Интервью с CEO Uklon
14:07
В Агентстве восстановления - новый руководитель закупочной организации
14:05
фотоРоссияне утром дронами и бомбами атаковали Донецкую область: погибли 8 человек
13:59
боксПромоутер Тайсона подтвердил договоренность о трилогии Фьюри с Усиком
13:59
Минсоцполитики предлагает существенно увеличить выплаты при рождении ребенка: о каких суммах идет речь
Все новости...
Реклама:
Реклама: