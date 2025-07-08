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Глава МИД дал совет, как воспринимать новости из США

Олег Павлюк, Алена МазуренкоВторник, 8 июля 2025, 23:01
Глава МИД дал совет, как воспринимать новости из США
Глава МИД Андрей Сибига. Фото из Facebook МИД

Министр иностранных дел Андрей Сибига заверил, что отдельные заявления из США, в том числе касающиеся Украины, не свидетельствуют о кардинальных изменениях американской внешней политики.

Источник: Сибига в интервью "Украинскому радио", "Европейская правда"

Детали: Сибига призвал воспринимать информацию из США "правильно, взвешенно, критически и спокойно".

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"Потому что не может одно, условно говоря, заявление или один (пост в) Twitter определять фундаментальные треки внешней политики. Но безусловно, на это нужно обращать внимание", – пояснил он.

Глава МИД подчеркнул, что сильная дипломатия сейчас способна приблизить мир в Украине.

"Украина не одна. Эта война нас научила, эта война для нас открыла новые пласты взаимодействия с нашими партнерами. И мы действительно сегодня имеем настоящих союзников и партнеров на международной арене, с которыми мы уже начали долгосрочный трек сотрудничества", – добавил Сыбига.

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Как известно, в последние дни вызвало беспокойство решение США приостановить часть военной помощи Украине.

Однако уже 7 июля президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты должны отправить Украине оружие для защиты.

Читайте также: Трамп возобновляет помощь ВСУ, но надолго ли? Что влияет на политику США в отношении Украины

МИДСШАСибига Андрей
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