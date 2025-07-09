Россияне 137 раз атаковали украинские позиции: наиболее горячо на Покровском направлении – Генштаб

С начала суток 8 июля Вооруженные силы Украины отразили 148 атак российских оккупационных войск. Наиболее напряженная ситуация сохраняется на Покровском и Новопавловском направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00

Детали: С начала суток российские захватчики нанесли два ракетных и 52 авиационных удара, применив шесть ракет и сбросив при этом 77 управляемых бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 1 113 дронов-камикадзе и осуществили 4 126 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

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Детали: В течение дня на Покровском направлении оккупанты 51 раз атаковали в районах населенных пунктов Попов Яр, Полтавка, Мирное, Малиновка, Миролюбовка, Разино, Лисовка, Шевченко, Звирове, Удачное, Муравка, Алексеевка, Зеленый Угол, Горехово и в направлениях Покровска, Молодецкого и Новопавловки.

Дословно: "Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 177 оккупантов, из которых 118 – безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили один БТР, автомобиль, 13 единиц мототехники, пушку, 11 БПЛА, две окопные РЭБ, одну антенну управления БПЛА. Кроме того, поражены автомобиль, пять пушек и миномет российских захватчиков.".

Детали: С начала суток на Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 13 боевых столкновений с российскими захватчиками. Враг нанес семь авиационных ударов, сбросив 13 управляемых бомб, осуществил 260 обстрелов, в том числе пять – из реактивных систем залпового огня.

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На Южно-Слобожанском направлении враг 10 раз атаковал в районах Волчанска, Амбарного и Каменки.

На Купянском направлении враг осуществил три попытки наступления в районах Загризового и Голубовки.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 13 штурмов в районах населенных пунктов Новый Мир, Карповка, Зеленая Долина, Торское, Редкодуб, Григоровка и в направлении Шандриголового.

На Северском направлении враг четыре раза атаковал в районе Ивано-Дарьевки и в направлениях Серебрянки и Выемки.

С начала суток на Краматорском направлении украинские подразделения отразили три атаки врага возле Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении сегодня произошло девять боестолкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Дилиевки, Торецка, Яблоновки, Русиного Яра и в направлениях Катериновки, Александро-Калинового.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отражают один вражеский штурм вблизи Малиновки.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 26 атак захватчиков в районах населенных пунктов Запорожье, Поддубное, Мирное, Комар, Воскресенка, Шевченко, Зеленое Поле, Вольное Поле и Новополь.

На Ореховском направлении враг нанес авиаудар в районе населенного пункта Плавни, наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении враг один раз без успеха пытался приблизиться к укреплениям украинских защитников. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Николаевка и Львове.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.