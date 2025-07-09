Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне 137 раз атаковали украинские позиции: наиболее горячо на Покровском направлении – Генштаб

Иван ДьяконовСреда, 9 июля 2025, 00:51
Россияне 137 раз атаковали украинские позиции: наиболее горячо на Покровском направлении – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

С начала суток 8 июля Вооруженные силы Украины отразили 148 атак российских оккупационных войск. Наиболее напряженная ситуация сохраняется на Покровском и Новопавловском направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00

Детали: С начала суток российские захватчики нанесли два ракетных и 52 авиационных удара, применив шесть ракет и сбросив при этом 77 управляемых бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 1 113 дронов-камикадзе и осуществили 4 126 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

Реклама:

Детали: В течение дня на Покровском направлении оккупанты 51 раз атаковали в районах населенных пунктов Попов Яр, Полтавка, Мирное, Малиновка, Миролюбовка, Разино, Лисовка, Шевченко, Звирове, Удачное, Муравка, Алексеевка, Зеленый Угол, Горехово и в направлениях Покровска, Молодецкого и Новопавловки.

Дословно: "Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 177 оккупантов, из которых 118 – безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили один БТР, автомобиль, 13 единиц мототехники, пушку, 11 БПЛА, две окопные РЭБ, одну антенну управления БПЛА. Кроме того, поражены автомобиль, пять пушек и миномет российских захватчиков.".

Детали: С начала суток на Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 13 боевых столкновений с российскими захватчиками. Враг нанес семь авиационных ударов, сбросив 13 управляемых бомб, осуществил 260 обстрелов, в том числе пять – из реактивных систем залпового огня.

РЕКЛАМА:

На Южно-Слобожанском направлении враг 10 раз атаковал в районах Волчанска, Амбарного и Каменки.

На Купянском направлении враг осуществил три попытки наступления в районах Загризового и Голубовки.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 13 штурмов в районах населенных пунктов Новый Мир, Карповка, Зеленая Долина, Торское, Редкодуб, Григоровка и в направлении Шандриголового.

На Северском направлении враг четыре раза атаковал в районе Ивано-Дарьевки и в направлениях Серебрянки и Выемки.

С начала суток на Краматорском направлении украинские подразделения отразили три атаки врага возле Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении сегодня произошло девять боестолкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Дилиевки, Торецка, Яблоновки, Русиного Яра и в направлениях Катериновки, Александро-Калинового.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отражают один вражеский штурм вблизи Малиновки.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 26 атак захватчиков в районах населенных пунктов Запорожье, Поддубное, Мирное, Комар, Воскресенка, Шевченко, Зеленое Поле, Вольное Поле и Новополь.

На Ореховском направлении враг нанес авиаудар в районе населенного пункта Плавни, наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении враг один раз без успеха пытался приблизиться к укреплениям украинских защитников. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Николаевка и Львове.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Генштаброссийско-украинская войнаоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
ОбновленоКиев подвергся массированной комбинированной атаке РФ: по меньшей мере 13 пострадавших
Гендиректор соцсети Х объявила об отставке на фоне скандала с чат-ботом Grok
Кремль о решениях ЕСПЧ против России: Считаем ничтожными, выполнять не будем
Сырский: Каждая третья вражеская цель, пораженная Силами обороны в июне, – на счету СБС
В Киеве отказались от внедрения израильской системы оповещения
видеоЗеленский встретился с Папой Римским
Все новости...
Генштаб
За сутки на фронте было 188 боестолкновений, треть из них на Покровском направлении – Генштаб
ВСУ отминусовали еще более тысячи оккупантов за сутки
Генштаб: Украинские защитники отразили 137 атак врага, из них 46 на Покровском направлении
Последние новости
05:28
Келлог: Украине нужен новый "План Маршалла"
04:18
фотоВ Тернопольской области в ДТП погибли четыре человека
03:22
Трамп уклонился от ответа на вопрос о паузе в военной помощи Украине
02:34
ОбновленоКиев подвергся массированной комбинированной атаке РФ: по меньшей мере 13 пострадавших
02:08
ОбновленоПожары и вызовы "скорой", есть пострадавшие – последствия атаки вражеских БпЛА на Киев
01:50
Обновлено от 00:06В Киеве и области ПВО работала по вражеским беспилотникам
01:28
Военная помощь Украине: США возобновили некоторые поставки после перерыва – Reuters
00:30
Враг из артиллерии нанес удар по Херсону, ранены три человека
23:58
Новости экономики 9 июля: масштабные обыски на таможнях, на АЭС могут остановиться ремонты
23:57
боксОн заслужил реванш: Усик – о втором бое с Дюбуа
Все новости...
Реклама:
Реклама: