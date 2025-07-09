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ЕС рассматривает возможность создания фонда поддержки Украины на 100 миллиардов евро – СМИ

Иван ДьяконовСреда, 9 июля 2025, 03:17
ЕС рассматривает возможность создания фонда поддержки Украины на 100 миллиардов евро – СМИ
Фото: Getty Images

Европейский Союз планирует создать новый фонд в размере 100 миллиардов евро для долгосрочной поддержки Украины, поскольку в Европе не видят никаких признаков завершения войны.

Источник: Bloomberg со ссылкой на информированные источники

Детали: По данным Bloomberg, эти средства могут стать частью предложения ЕС по его следующему семилетнему бюджету, который должен быть представлен в июле. В случае согласования странами-членами, финансирование начнется в 2028 году, что позволит обеспечить стабильную помощь Украине.

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Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения России три с половиной года назад ЕС уже предоставил Украине почти 160 миллиардов евро. Сюда входит пакет на 50 миллиардов евро грантов и кредитов, рассчитанный до 2027 года. Кроме того, вместе со странами "Группы семи" ЕС создал отдельный кредитный механизм на 50 миллиардов долларов за счет доходов от замороженных российских активов.

Новый фонд планируют реализовать по аналогичной модели: Европейская комиссия будет предоставлять финансирование в виде грантов и дешевых кредитов. Большинство выплат будут связаны с проведением реформ, необходимых для интеграции Украины в ЕС.

Ожидается, что предложение станет предметом обсуждения до публикации следующей Многолетней финансовой программы ЕС, которая запланирована на 16 июля. Хотя некоторые детали могут быть обнародованы позже, говорят собеседники Bloomberg.

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Комиссар ЕС по экономическим вопросам Валдис Домбровскис заявил журналистам во вторник, что ЕС сейчас работает "над различными вариантами", чтобы обеспечить финансирование на следующий год.

"Блок готов оказывать всю необходимую поддержку Украине столько, сколько это будет необходимо", – подчеркнул Домбровскис.

Он также отметил, что Еврокомиссия рассматривает варианты увеличения объемов помощи не только за счет бюджета ЕС, но и за счет "доходов от замороженных российских суверенных активов", после того как Международный валютный фонд оценит потенциальный дефицит финансирования Украины.

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