США планируют передать Украине дополнительную систему Patriot – WSJ
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отправки в Украину системы противовоздушной обороны Patriot.
Источник: The Wall Street Journal со ссылкой на двух американских чиновников
Детали: По словам собеседников издания, Трамп рассматривает возможность передать Украине дополнительную систему противовоздушной обороны Patriot после того, как в последние дни пообещал укрепить Киев против российских атак.
По данным издания, Белый дом обратился к Пентагону с просьбой подготовить и другие варианты дополнительного вооружения. Чиновники также изучают, могут ли другие страны предоставить Украине больше "Патриотов".
Параллельно рассматривается возможность привлечения союзников для передачи Киеву еще нескольких систем этого типа.
По словам бывшего чиновника Пентагона, США предоставили Киеву три системы Patriot, Германия прислала еще три, а также одну установку, переданную консорциумом европейских стран. Впрочем, не все эти системы работают одновременно из-за сложностей с техническим обслуживанием.
Предыстория:
- 8 июля в Пентагоне объявили, что по поручению Трампа США отправляют Украине дополнительное оборонительное оружие.
- По данным портала Axios, Трамп распорядился отправить Украине 10 ракет-перехватчиков для Patriot, а также давит на Германию, чтобы та продала одну из своих батарей Patriot Украине.
- Ранее 8 июля президент Трамп заявил о намерении увеличить военную помощь Украине.