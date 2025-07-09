США планируют передать Украине дополнительную систему Patriot – WSJ

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отправки в Украину системы противовоздушной обороны Patriot.

Источник: The Wall Street Journal со ссылкой на двух американских чиновников

Детали: По словам собеседников издания, Трамп рассматривает возможность передать Украине дополнительную систему противовоздушной обороны Patriot после того, как в последние дни пообещал укрепить Киев против российских атак.

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По данным издания, Белый дом обратился к Пентагону с просьбой подготовить и другие варианты дополнительного вооружения. Чиновники также изучают, могут ли другие страны предоставить Украине больше "Патриотов".

Параллельно рассматривается возможность привлечения союзников для передачи Киеву еще нескольких систем этого типа.

По словам бывшего чиновника Пентагона, США предоставили Киеву три системы Patriot, Германия прислала еще три, а также одну установку, переданную консорциумом европейских стран. Впрочем, не все эти системы работают одновременно из-за сложностей с техническим обслуживанием.

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