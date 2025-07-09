Генеральная прокуратура Российской Федерации 8 июля внесла один из самых престижных университетов мира – Йельский университет – в список так называемых "нежелательных организаций".

Источник: Politico

Детали: В прокуратуре заявили, что деятельность Йельского университета угрожает национальной безопасности и суверенитету РФ. В сообщении ведомства говорится, что вуз "нарушает территориальную целостность России, способствует международной изоляции страны и подрывает ее экономические основы".

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Согласно российскому законодательству, включение в список "нежелательных организаций" означает полный запрет деятельности учреждения на территории РФ. Лица, которые будут сотрудничать с Йельским университетом или участвовать в его проектах, рискуют получить до шести лет лишения свободы.

Особое внимание прокуратура уделила Школе международных отношений, которая, по словам россиян, проводит "обучение оппозиционных лидеров иностранных государств".

В заявлении утверждается, что отдельные российские выпускники этой программы присоединились к "Фонду борьбы с коррупцией" – организации, созданной Алексеем Навальным, который умер в российской колонии в 2024 году. По словам прокуратуры, эти выпускники "использовали знания и технологии, полученные в школе, для эскалации протестной активности в Российской Федерации".