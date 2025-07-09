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Россия потеряла еще 1050 военных в войне против Украины – Генштаб

Иван ДьяконовСреда, 9 июля 2025, 06:55
Россия потеряла еще 1050 военных в войне против Украины – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки Силы обороны убили и ранили 1050 российских захватчиков, общие потери врага в войне составили 1 029 660 человек.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 09.07.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 1 029 660 (+1 050) человек,
  • танков – 11 000 (+5) ед;
  • боевых бронированных машин – 22 969 (+2) ед;
  • артиллерийских систем – 30 102 (+68) ед;
  • средств ПВО – 1 193 (+1) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 44 457 (+227) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 54 575 (+119) ед;

специальной техники – 3 929 (+2) ед.

потери в войнеГенштаброссийско-украинская война
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