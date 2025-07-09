Россия потеряла еще 1050 военных в войне против Украины – Генштаб
Среда, 9 июля 2025, 06:55
За прошедшие сутки Силы обороны убили и ранили 1050 российских захватчиков, общие потери врага в войне составили 1 029 660 человек.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 09.07.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 1 029 660 (+1 050) человек,
- танков – 11 000 (+5) ед;
- боевых бронированных машин – 22 969 (+2) ед;
- артиллерийских систем – 30 102 (+68) ед;
- средств ПВО – 1 193 (+1) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 44 457 (+227) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 54 575 (+119) ед;
специальной техники – 3 929 (+2) ед.