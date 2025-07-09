Оккупанты ударили по Степногорской общине: есть разрушения, 2 раненых
Среда, 9 июля 2025, 07:31
Два человека получили ранения и разрушены частные дома в результате российской атаки по Степногорской общине Запорожской области утром 9 июля.
Источник: глава ОВА Иван Федоров в Telegram
Прямая речь главы области: "Ранена женщина и разрушены частные дома – таковы последствия утренней вражеской атаки по Степногорской общине".
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Детали: Федоров добавил, что экстренные службы выехали на место удара.
Дополнено: Позже он уточнил, что в результате вражеской атаки пострадали супруги.
"59-летняя женщина получила минно-взрывные осколочные ранения грудной клетки. 57-летний мужчина – ранения конечностей и брюшной полости. Оба госпитализированы. Медики оказывают всю необходимую помощь", – отметил глава ОВА.