Оккупанты ударили по Степногорской общине: есть разрушения, 2 раненых

Последствия российских ударов по Запорожской области. Фото иллюстративное из Telegram Ивана Федорова

Два человека получили ранения и разрушены частные дома в результате российской атаки по Степногорской общине Запорожской области утром 9 июля.

Источник: глава ОВА Иван Федоров в Telegram

Прямая речь главы области: "Ранена женщина и разрушены частные дома – таковы последствия утренней вражеской атаки по Степногорской общине".

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Детали: Федоров добавил, что экстренные службы выехали на место удара.

Дополнено: Позже он уточнил, что в результате вражеской атаки пострадали супруги.

"59-летняя женщина получила минно-взрывные осколочные ранения грудной клетки. 57-летний мужчина – ранения конечностей и брюшной полости. Оба госпитализированы. Медики оказывают всю необходимую помощь", – отметил глава ОВА.