Россияне убили 3 гражданских в Донецкой области за сутки

В Донецкой области за минувшие сутки в результате российских обстрелов 3 человека погибли и еще 11 получили ранения.

Источник: глава ОВА Вадим Филашкин и Донецкая областная прокуратура в Telegram

Прямая речь главы области: "За 8 июля россияне убили 3 жителей Донецкой области: 2 в Белицком и 1 в Новом Донбассе. Еще 11 человек в области за сутки получили ранения".

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Детали: Всего с начала полномасштабного вторжения захватчики убили по меньшей мере 3 327 мирных жителей Донецкой области и ранили по меньшей мере 7 491 человека.

Филашкин подчеркнул, что эти цифры не учитывают жертв в Мариуполе и Волновахе.

Дополнено: Позже в Донецкой областной прокуратуре сообщили, по Белицкому оккупанты ударили "КАБом-250". В результате атаки погибли две женщины, еще трое человек в возрасте 19, 28 и 45 лет получили минно-взрывные травмы, осколочные ранения и резаную рану.

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