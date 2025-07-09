На фронте 183 столкновения с врагом, из них 67 на Покровском направлении – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 183 боевых столкновений с врагом, из них 67 атак произошло на Покровском направлении.

Источник: Генштаб

Детали: В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 183 боевых столкновения.

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На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 16 боестолкновений. Противник нанес 12 авиационных ударов, всего сбросил 21 управляемую авиационную бомбу и совершил 326 артиллерийских обстрелов, в том числе шесть - из РСЗО.

За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло 11 боестолкновений в районах Волчанска, Зеленого, Амбарного и Каменки.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано 4 атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Загрызово, Степной Новоселовки и Голубовки.

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На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новый Мир, Карповка, Зеленая Долина, Торское, Редкодуб, Григорьевка и в направлении Шандриголово и Среднего.

На Северском направлении противник 4 раза атаковал позиции сил обороны вблизи Ивано-Дарьевки и в направлениях Серебрянки и Выемки.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло 3 боестолкновения в сторону Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 10 атак в районах Дилиевки, Торецка, Яблоновки, Русиного Яра и в направлениях Катериновки, Александро-Калиново.

На Покровском направлении защитники остановили 67 атак агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Полтавка, Мирное, Малиновка, Миролюбовка, Разино, Лысовка, Шевченко, Зверево, Удачное, Луч, Новосергиевка, Муравка, Алексеевка, Зеленый Кут, Ореховое и в направлениях Покровска, Владимировки, Молодецкого и Новопавловки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 36 вражеских штурмов вблизи населенных пунктов Запорожье, Поддубное, Мирное, Комар, Воскресенка, Шевченко, Зеленое Поле, Свободное Поле и Новополье.

Противник один раз атаковал позиции защитников вблизи Малиновки на Гуляйпольском направлении.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг один раз безуспешно пытался приблизиться к укреплениям защитников.

Авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили 2 артиллерийские системы, 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 пункт управления врага.