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Двое поставщиков Бундесвера стали жертвами кибератак – следствие рассматривает "российский след"

Мария Емец, Анастасия ПроцСреда, 9 июля 2025, 09:37
Двое поставщиков Бундесвера стали жертвами кибератак – следствие рассматривает российский след
Иллюстративное фото: Getty Images

Двое поставщиков немецкой армии недавно подверглись серьезным кибератакам. СМИ со ссылкой на предварительные выводы следствия сообщают, что за атаками могут стоять российские хакеры.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau

Детали: Журналисты WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung неофициально узнали, что за последнее время двое поставщиков немецкого Бундесвера подверглись серьезным кибератакам. Первые выводы следствия указывают на российский след.

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В частности, в середине июня от атаки вируса-вымогателя пострадала компания из Гессе, предоставляющая Бундесверу спутниковые коммуникационные услуги.

По первоначальным оценкам специалистов по безопасности, в результате атаки могла произойти утечка чувствительной информации ведомства. Впрочем, сейчас в Бундесвере склоняются к выводу, что ущерб не является масштабным.

"По имеющейся в настоящее время информации, трафик с оперативными данными Бундесвера и собственные IT-сети федерального Минобороны в результате атаки не пострадали", – прокомментировали в Министерстве обороны Германии.

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Вторая пострадавшая компания – инженерная фирма из Нижней Саксонии, которая является подрядчиком для строительства объектов Оперативного командования Бундесвера, в том числе тех, о которых говорится в засекреченном оперативном плане, описывающем дислокацию и перемещение сил и средств в стране на случай серьезного ухудшения ситуации с безопасностью или войны.

Пока непонятно, смогли ли хакеры похитить какую-то чувствительную информацию.

Следователи склоняются к выводу, что речь идет о российских хакерах, и оставляют под вопросом, действуют ли те самостоятельно из криминальных мотивов, или речь идет о "хактивистах", сотрудничающих с российскими госструктурами.

Напомним:

ГерманияРосcияхакеры
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