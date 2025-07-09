Россияне атаковали FPV-дроном женщину на Черниговщине
Среда, 9 июля 2025, 10:41
Один человек получил ранения в результате российской атаки FPV-дроном в Черниговской области.
Источник: глава ОВА Вячеслав Чаус в Telegram
Прямая речь главы области: "В Сновской общине FPV-дрон попал в 54-летнюю женщину, которая ехала на мопеде".
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Детали: Местная жительница получила осколочные ранения и ожоги, ее госпитализировали.
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Предыстория:
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- Как известно, россияне уже несколько лет почти ежедневно атакуют FPV-дронами мирных жителей Херсонской области. Только за утро 9 июля захватчики ранили двух херсонцев.