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Россияне атаковали FPV-дроном женщину на Черниговщине

Ирина БалачукСреда, 9 июля 2025, 10:41
Россияне атаковали FPV-дроном женщину на Черниговщине
Фото иллюстративное с Getty images

Один человек получил ранения в результате российской атаки FPV-дроном в Черниговской области.

Источник: глава ОВА Вячеслав Чаус в Telegram

Прямая речь главы области: "В Сновской общине FPV-дрон попал в 54-летнюю женщину, которая ехала на мопеде".

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Детали: Местная жительница получила осколочные ранения и ожоги, ее госпитализировали.

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