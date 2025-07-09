Литва и Финляндия планируют производить противопехотные мины для себя и для Украины

В ответ на военную угрозу со стороны России Литва и Финляндия намерены со следующего года начать производство противопехотных мин для собственных армий и для поставки Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Две страны, граничащие с Россией – Финляндия и Литва – объявили о намерении выйти из Оттавской конвенции, которая запрещает использование таких мин, и, по словам представителей власти, производство может быть начато после завершения шестимесячного процесса выхода из конвенции.

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"Мы потратим сотни миллионов евро на противотанковые мины, а также на противопехотные мины. Это будет значительная сумма", – заявил заместитель министра обороны Литвы Каролис Алекса.

По его словам, будет заказано десятки тысяч противопехотных мин, а то и больше.

"Одним из источников поставок будет наша национальная промышленность. Наша промышленность может их изготовить", – заверил Алекса.

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Как только производство будет налажено, Литва сможет поставлять мины другим странам, в частности Украине, заявил Винцас Юргутис, председатель Ассоциации оборонной промышленности Литвы.

Председатель комитета по вопросам обороны парламента Финляндии Хейкки Аутто, в свою очередь, заявил, что его страна должна иметь собственное производство противопехотных мин.

"Это очень эффективная и экономически выгодная система вооружения", – подчеркнул он.

Также по его словам, Финляндия может поставлять противопехотные мины в Украину.

"Поддержка Украины – это не только наше право и обязанность, но и важный вопрос для безопасности самой Финляндии", – отметил Аутто.

По его словам, до присоединения к Оттавскому договору в 2011 году Хельсинки имела более миллиона противопехотных мин.

Финские оборонные компании Nammo Lapua, Insta и Raikka сообщили парламентскому комитету по вопросам обороны, что они заинтересованы в производстве мин. Другая компания, Forcit Explosives, заявила, что готова обсудить возможности с военными.

На вопрос, начнет ли Латвия производство противопехотных мин, министерство обороны страны не дало четкого ответа, но отметило, что латвийская оборонная промышленность "имеет необходимые мощности, а металлообрабатывающая отрасль является высокоразвитой".

А министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что его страна не имеет ближайших планов по закупке противопехотных мин.

Оттавская конвенция 1997 года оказалась под усиленным давлением из-за войны России против Украины, особенно в странах-соседях России, которые опасаются расширения агрессии со стороны Москвы.

Напомним: