Лишь чуть больше трети украинцев считают, что переговорная группа делает все для мира – Рейтинг

Украинская и российская делегации на переговорах в Стамбуле 2 июня. Фото Getty images

Количество украинцев, которые считают, что переговорная группа прилагает все усилия для достижения мира, за последний месяц снизилась на 12 процентных пунктов – сейчас это мнение разделяют лишь 36% опрошенных.

Источник: результаты опроса социологической группы Рейтинг, проведенного 4-5 июля

Дословно социологи: "Оценка усилий украинской переговорной группы по достижению мира снизилась: в июне 48% респондентов считали, что она "делает все возможное", а в июле это мнение разделяют 36%".

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ИНФОГРАФИКА РЕЙТИНГА

Детали: При этом большинство украинцев (60%) считает, что президент делает все возможное для достижения мира.

Исследование проходило с 4 по 5 июля. Методом телефонных интервью с использованием компьютера опросили 1000 респондентов от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь).

Отмечается, что выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения (ошибка – не более 3,1% с доверительной вероятностью 0,95).

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