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Лишь чуть больше трети украинцев считают, что переговорная группа делает все для мира – Рейтинг

Ирина БалачукСреда, 9 июля 2025, 11:58
Лишь чуть больше трети украинцев считают, что переговорная группа делает все для мира – Рейтинг
Украинская и российская делегации на переговорах в Стамбуле 2 июня. Фото Getty images

Количество украинцев, которые считают, что переговорная группа прилагает все усилия для достижения мира, за последний месяц снизилась на 12 процентных пунктов – сейчас это мнение разделяют лишь 36% опрошенных.

Источник: результаты опроса социологической группы Рейтинг, проведенного 4-5 июля

Дословно социологи: "Оценка усилий украинской переговорной группы по достижению мира снизилась: в июне 48% респондентов считали, что она "делает все возможное", а в июле это мнение разделяют 36%".

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ИНФОГРАФИКА РЕЙТИНГА

Детали: При этом большинство украинцев (60%) считает, что президент делает все возможное для достижения мира.

Исследование проходило с 4 по 5 июля. Методом телефонных интервью с использованием компьютера опросили 1000 респондентов от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь). 

Отмечается, что выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения (ошибка – не более 3,1% с доверительной вероятностью 0,95).

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Предыстория:

  • 16 мая впервые за более чем три года в Стамбуле состоялись прямые переговоры между Россией и Украиной. Первый замминистра иностранных дел, член украинской делегации на переговорах с РФ в Стамбуле Сергей Кислица рассказывал, что представители РФ вели себя как гангстеры, а глава их делегации Владимир Мединский напрямую угрожал украинской стороне.
  • Глава Кремля Владимир Путин 19 мая заявил, что Россия якобы готова работать над меморандумом с Украиной, который включает и возможное прекращение огня на определенное время. 
  • 2 июня состоялся второй раунд переговоров в Стамбуле. По его итогам украинская и российская делегации договорились об очередном обмене "всех на всех" тяжелораненых и молодых военнослужащих.
  • Вечером 2 июня российские государственные информационные агентства опубликовали текст российского "меморандума об урегулировании" с предложениями по прекращению огня. Среди них нейтральный статус Украины, проведение выборов и выход из четырех областей.

опроспереговорыроссийско-украинская война
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