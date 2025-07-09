Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Из-за жары в Европе погибли более 2 тысяч человек – исследование

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцСреда, 9 июля 2025, 12:20
Из-за жары в Европе погибли более 2 тысяч человек – исследование
Иллюстративное фото: Getty Images

По данным исследования Имперского колледжа Лондона и Лондонской школы гигиены и тропической медицины, из-за сильной жары в 12 европейских городах умерло около 2300 человек.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Исследование охватывало 10 дней, в течение которых большие части Западной Европы пострадали от экстремальной жары. В этот период температура в Испании превысила 40 градусов по Цельсию, а во Франции вспыхнули лесные пожары.

Реклама:

Исследование свидетельствует, что из 2300 человек, которые, по оценкам, погибли в течение этого периода, 1500 смертей были связаны с изменением климата, усилившим жару.

"Изменение климата сделало погоду значительно жарче, чем она была бы без этого, что в свою очередь делает ее гораздо опаснее", – сказал доктор Бен Кларк, исследователь Имперского колледжа Лондона.

Исследование охватило 12 городов, включая Барселону, Мадрид, Лондон и Милан, где, по словам ученых, изменение климата повысило температуру во время жаркой волны на 4 градуса по Цельсию.

РЕКЛАМА:

Для оценки количества погибших ученые использовали проверенные эпидемиологические модели и исторические данные о смертности, которые отражают смерти, где жара была основной причиной, включая случаи, когда влияние жары ухудшило существующие заболевания.

Ученые заявили, что использовали рецензируемые методы для быстрого получения оценочного количества погибших, поскольку большинство смертей, связанных с жарой, не регистрируются официально, а некоторые правительства не обнародуют эти данные.

Как отмечается, Западная Европа пережила самый теплый июнь за всю историю наблюдений, причем большая часть региона испытала "очень сильный тепловой стресс".

Нагадаємо:

Европапогода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фото В столице из-за обстрела перекрыли ряд улиц, городской транспорт изменил маршруты движения
Обновлено от 2:34, видео, фото Киев подвергся массированной комбинированной атаке РФ: 2 погибших и 16 пострадавших
Гендиректор соцсети Х объявила об отставке на фоне скандала с чат-ботом Grok
Кремль о решениях ЕСПЧ против России: Считаем ничтожными, выполнять не будем
Сырский: Каждая третья вражеская цель, пораженная Силами обороны в июне, – на счету СБС
В Киеве отказались от внедрения израильской системы оповещения
Все новости...
Европа
Зеленский анонсировал встречу "коалиции решительных" в Риме
В НАТО официально состоялась смена командующего Объединенных сил в Европе
История Диогу Жоты. Каким был португальский футболист "Ливерпуля", который погив в ДТП
Последние новости
10:00
Великобритания и Франция хотят заказать больше крылатых ракет Storm Shadow
09:57
Квотирование экспорта масла в ЕС подтолкнуло к росту цен в Украине
09:51
теннисОт платы за участие в турнире до многомиллионных призовых: финансовая эволюция Уимблдона
09:40
фото, видео Россия атаковала 18-ю ракетами и 400 дронами, нужны санкции и инвестиции в оружие – Зеленский
09:38
В Риме начинается новая конференция по восстановлению Украины
09:12
интервьюТарас Чмут: Иногда командирам проще месяцами говорить, что эти позиции наши, а они уже давно не наши
09:11
В Украине вырос спрос на гибридные авто: самые популярные модели июня
09:04
Россияне утром ударили дронами по Херсону: 2 раненых
08:54
Президент Чехии на конференции по восстановлению Украины в Риме предложит свой план
08:46
фото В столице из-за обстрела перекрыли ряд улиц, городской транспорт изменил маршруты движения
Все новости...
Реклама:
Реклама: