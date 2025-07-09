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В Украине будет жарко, в нескольких областях прогнозируют ливни

Ирина БалачукСреда, 9 июля 2025, 13:58
В Украине будет жарко, в нескольких областях прогнозируют ливни
Фото pixabay.com

В ближайшие дни в Украине ожидается жаркая погода, в нескольких областях пройдут дожди, местами сильные дожди и грозы.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "10 июля в западных, Житомирской и Винницкой областях значительные, на Закарпатье и Прикарпатье сильные дожди, грозы. На остальной территории без осадков, только в Киевской, днем и Черкасской и Одесской областях местами кратковременный дождь, гроза".

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Детали: В четверг в западных областях ночью 12-17°, днем 15-20°, в Житомирской и Винницкой областях 21-26°, на остальной территории ночью 18-23°, днем 29-34°, в восточных, юго-восточных, Сумской и Полтавской областях сильная жара 35-38°.  

В Киеве 10 июля местами кратковременный дождь, ночью 19-21°, днем 30-32°, ветер южный, 7-12 м/с.

11-12 июля в западных областях и на Левобережье местами кратковременный дождь с грозой; на остальной территории без осадков.

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Температура в западных, Житомирской и Винницкой областях ночью 10-15°, днем 18-26°; на востоке и юго-востоке страны ночью 21-26°, днем сильная жара 35-38°; на остальной территории ночью 14-19°, днем 25-30°.    

В Киеве 11-12 ночью местами кратковременный дождь, 16-18°, днем без осадков, 26-28°, ветер юго-западный, 7-12 м/с.

погода
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