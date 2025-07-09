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ЕСПЧ: РФ ответственна за масштабные нарушения прав человека на Донбассе и сбивание рейса MH17

Мария Емец, Анастасия ПроцСреда, 9 июля 2025, 13:57
ЕСПЧ: РФ ответственна за масштабные нарушения прав человека на Донбассе и сбивание рейса MH17
Иллюстративное фото: Getty Images

Европейский суд по правам человека признал Российскую Федерацию ответственной за массовые и системные нарушения прав человека на оккупированных территориях Украины до и после 24 февраля 2022 года, а также за сбивание малайзийского Boeing рейса MH17 над Донецкой областью в 2014 году.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на решение суда

Детали: Речь идет о деле, которое объединило четыре межгосударственных жалобы против России в ЕСПЧ со стороны Украины и Нидерландов.

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  • Украина против России (№ 8019/16) – нарушения во время вооруженного конфликта на Донбассе, в частности сбитие MH17, пытки, принудительный труд и прочее;
  • Украина против России (№ 43800/14) – похищение и незаконное перемещение украинских детей в РФ в 2014 году;
  • Нидерланды против России (№ 28525/20) – обстоятельства и последствия сбития рейса MH17;
  • Украина против России (№ 11055/22) – грубые нарушения прав человека во время полномасштабного вторжения с 24 февраля 2022 года.

Суд единогласно признал, что имеет юрисдикцию по данным жалобам в отношении событий, произошедших до 16 сентября 2022 года, когда членство России в Совете Европы прекратилось.

Суд отметил, что события в Украине являются беспрецедентными в истории Совета Европы.

"Характер и масштабы боевых действий и зловещие заявления (России) в отношении украинской государственности, независимости и самого права на существование представляют угрозу мирному сосуществованию в Европе, которое долгое время воспринималось как должное", – отмечается в выводах Суда. Также отметили, что эпизодически подобная риторика звучит и в адрес Польши, Молдовы, государств Балтии.

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Суд отметил, что не ставит перед собой задачу оценивать законность российского вторжения и оккупации, но должен оценить соответствие действий России фундаментальным принципам, изложенным в Европейской конвенции о правах человека и ее протоколах.

Суд признал Российскую Федерацию ответственной за многочисленные нарушения прав человека, имевшие место на оккупированных территориях до и после 24 февраля 2022 года, и их массовый и системный характер.

Речь идет о произвольных убийствах гражданских лиц и военнопленных, лишении свободы, бесчеловечном обращении, применении пыток, системной практике подавления украинской идентичности, в том числе через систему образования, практике "фильтрации", вывозе украинских детей и взрослых гражданских лиц вглубь оккупированных территорий или на территорию РФ и т. д.

Суд признал Россию ответственной за практику ведения боевых действий – начиная с 11 мая 2014 года и до 16 сентября 2022 года, и признал нарушение статей 2 и 3 ЕКПЧ и ст. 1 Протокола 1, а после 24 февраля – также нарушение ст. 8 ЕКПЧ.

Также суд установил, что рейс MH17 над Донбассом сбили с российского ЗРК "Бук" и Россия несет ответственность за то, что это стало возможным. В этом контексте признали нарушение статей 2 и 3 ЕКПЧ.

Напомним:

ЕСПЧРосcияДонецкая область
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