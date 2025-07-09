Россияне утром дронами и бомбами атаковали Донецкую область: погибли 8 человек

Российские оккупанты FPV-дроном и авиабомбами атаковали населенные пункты Родинское и Константиновка в Донецкой области, в результате чего погибли 8 гражданских лиц.

Источник: сообщение Донецкой областной прокуратуры

Дословно: "Сегодня в 10:00 войска РФ в очередной раз обстреляли Родинское. На этот раз враг попал в легковые автомобили. Для атаки оккупанты использовали FPV-дрон.

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Один из транспортных средств, в котором находились два человека, загорелся. Граждане погибли на месте. Еще в одной машине получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью, водитель и двое пассажиров".

Фото прокуратуры

Фото прокуратуры

"Уже через 10 минут оккупанты сбросили две авиабомбы "ФАБ-250" с модулем УМПК по Константиновке. Находясь на улице, погибли трое мужчин 42, 53 и 71 года. Также ранен 59-летний горожанин. У него диагностирована минно-взрывная травма и осколочные ранения. Состояние пострадавшего врачи оценивают как средней тяжести".

Детали: Сообщается, что в местах попаданий повреждено не менее 20 частных домов.