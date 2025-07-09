Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ЕС не принял 18-й пакет санкций против РФ из-за вето Словакии – решение перенесли на 11 июля

Татьяна Высоцкая, Анастасия ПроцСреда, 9 июля 2025, 14:57
ЕС не принял 18-й пакет санкций против РФ из-за вето Словакии – решение перенесли на 11 июля
Иллюстративное фото: Getty Images

Послы ЕС не смогли согласовать 18-й пакет санкций против России из-за того, что Словакия не сняла свое вето во время заседания Комитета постоянных представителей ЕС (Coreper) 9 июля.

Источник: корреспондентка "Европейской правды" со ссылкой на условиях анонимности на трех дипломатов ЕС, которые занимают высокие должности и знакомы с ходом переговоров

Детали: Словакия продолжает блокировать 18-й пакет санкций против России, а в следующий раз этот вопрос будет рассматриваться на заседании послов ЕС в пятницу, 11 июля, уточнили собеседники "ЕвроПравды".

Реклама:

"По 18-му пакету санкций до сих пор нет согласия, поскольку Словакия блокирует его принятие", – сообщил один из европейских дипломатов.

Он добавил, что это происходит, несмотря на то, что переговоры с Еврокомиссией в Братиславе 3 июля были охарактеризованы как "хорошие и продуктивные".

"Среди представителей государств ЕС на самом деле растет возмущение. Мы просто теряем время, а должны были бы дать решительный ответ на недавние позорные российские атаки", – поделился другой дипломат с "Европейской правдой".

РЕКЛАМА:

"Вопрос о сохранении потолка цен на нефть также остается нерешенным – три государства-члена не хотят его применять", – добавил третий собеседник "ЕвроПравды".

Послы ЕС вернутся к рассмотрению 18-го пакета санкций против России в пятницу, 11 июля.

По данным источников "Европейской правды", сейчас планируется, что согласия по санкционному пакету удастся достичь на этой неделе, и он будет утвержден Советом ЕС по иностранным делам во вторник, 15 июля.

Напомним:

ЕСсанкцииРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фото В столице из-за обстрела перекрыли ряд улиц, городской транспорт изменил маршруты движения
Обновлено от 2:34, видео, фото Киев подвергся массированной комбинированной атаке РФ: 2 погибших и 16 пострадавших
Гендиректор соцсети Х объявила об отставке на фоне скандала с чат-ботом Grok
Кремль о решениях ЕСПЧ против России: Считаем ничтожными, выполнять не будем
Сырский: Каждая третья вражеская цель, пораженная Силами обороны в июне, – на счету СБС
В Киеве отказались от внедрения израильской системы оповещения
Все новости...
ЕС
ЕС рассматривает возможность создания фонда поддержки Украины на 100 миллиардов евро – СМИ
Украина присоединилась к последним пакетам санкций ЕС против России
Послы ЕС в среду вновь рассмотрят 18-й пакет санкций против РФ, Словакия не изменила позицию
Последние новости
10:00
Великобритания и Франция хотят заказать больше крылатых ракет Storm Shadow
09:57
Квотирование экспорта масла в ЕС подтолкнуло к росту цен в Украине
09:51
теннисОт платы за участие в турнире до многомиллионных призовых: финансовая эволюция Уимблдона
09:40
фото, видео Россия атаковала 18-ю ракетами и 400 дронами, нужны санкции и инвестиции в оружие – Зеленский
09:38
В Риме начинается новая конференция по восстановлению Украины
09:12
интервьюТарас Чмут: Иногда командирам проще месяцами говорить, что эти позиции наши, а они уже давно не наши
09:11
В Украине вырос спрос на гибридные авто: самые популярные модели июня
09:04
Россияне утром ударили дронами по Херсону: 2 раненых
08:54
Президент Чехии на конференции по восстановлению Украины в Риме предложит свой план
08:46
фото В столице из-за обстрела перекрыли ряд улиц, городской транспорт изменил маршруты движения
Все новости...
Реклама:
Реклама: