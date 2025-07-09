ЕС не принял 18-й пакет санкций против РФ из-за вето Словакии – решение перенесли на 11 июля

Послы ЕС не смогли согласовать 18-й пакет санкций против России из-за того, что Словакия не сняла свое вето во время заседания Комитета постоянных представителей ЕС (Coreper) 9 июля.

Источник: корреспондентка "Европейской правды" со ссылкой на условиях анонимности на трех дипломатов ЕС, которые занимают высокие должности и знакомы с ходом переговоров

Детали: Словакия продолжает блокировать 18-й пакет санкций против России, а в следующий раз этот вопрос будет рассматриваться на заседании послов ЕС в пятницу, 11 июля, уточнили собеседники "ЕвроПравды".

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"По 18-му пакету санкций до сих пор нет согласия, поскольку Словакия блокирует его принятие", – сообщил один из европейских дипломатов.

Он добавил, что это происходит, несмотря на то, что переговоры с Еврокомиссией в Братиславе 3 июля были охарактеризованы как "хорошие и продуктивные".

"Среди представителей государств ЕС на самом деле растет возмущение. Мы просто теряем время, а должны были бы дать решительный ответ на недавние позорные российские атаки", – поделился другой дипломат с "Европейской правдой".

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"Вопрос о сохранении потолка цен на нефть также остается нерешенным – три государства-члена не хотят его применять", – добавил третий собеседник "ЕвроПравды".

Послы ЕС вернутся к рассмотрению 18-го пакета санкций против России в пятницу, 11 июля.

По данным источников "Европейской правды", сейчас планируется, что согласия по санкционному пакету удастся достичь на этой неделе, и он будет утвержден Советом ЕС по иностранным делам во вторник, 15 июля.

Напомним: