Спасатели потушили масштабный пожар на Киевщине после атаки РФ

Пожарные ликвидировали пожар на площади 8000 квадратных метров в Броварском районе Киевской области, вызванный российским обстрелом 9 июля.

Источник: ГСЧС

Детали: Отмечается, что на месте работали 73 спасателя и 16 единиц техники ГСЧС, а также пожарные команды сел Требухов, Красиловка, Гоголев, Княжичи, 7 человек и 7 единиц техники от местной власти.

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К счастью, обошлось без пострадавших, добавляют в ГСЧС.

Что предшествовало: В результате российской атаки 9 июля в Киевской области вспыхнул масштабный пожар на территории промышленного предприятия - огонь охватил 8000 кв. м.

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Спикер ГУ ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан уточнила УП, что говорит промышленное предприятие по переработке деревянных паллетов в селе Требухов Броварского района.