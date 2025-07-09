Зеленский встретился с Папой Римским

Президент Украины Владимир Зеленский 9 июля встретился с Папой Римским Львом XIV в резиденции понтифика Кастель-Гандольфо недалеко от Рима.

Источник: пресс-служба Святого Престола, информирует "Европейская правда"

Детали: Перед аудиенцией у Папы Зеленский поблагодарил Льва XIV за то, что тот согласился принять его.

Реклама:

Как отметил украинский президент, ключевой темой их встречи станет развязанная РФ война против Украины.

"Конечно, мы хотим, чтобы эта война закончилась, и, конечно, мы очень рассчитываем на Ватикан, на то, что Ватикан и Его Святейшество помогут нам с местом для встречи на высоком уровне, чтобы положить конец этой войне", – сказал Зеленский.

Он также выразил надежду на содействие Ватикана в возвращении украинских детей, которые были похищены РФ.

РЕКЛАМА:

#PapaLeoneXIV e Volodomyr Zelensky @ZelenskyyUa salutano dal balcone di Villa Barberini pic.twitter.com/L8JjgtZdH4 — Vatican News (@vaticannews_it) July 9, 2025

Как отмечается в сообщении пресс-службы Святого Престола по итогам встречи Зеленского и Льва XIV, они обсудили продолжающуюся войну и необходимость поиска длительных и справедливых путей к миру.

Понтифик вновь подтвердил готовность принять представителей России и Украины в Ватикане для переговоров.

Как известно, 9 июля Зеленский прибыл в Рим. Визит проходит в рамках участия главы государства в Международной конференции по восстановлению Украины.

Конференция будет проходить 10 и 11 июля. В частности, в ней примет участие американская делегация вместе со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом.

В Конференции также примут участие президент Европейского совета Антониу Кошта, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.