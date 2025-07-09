В Киеве отказались от внедрения израильской системы оповещения

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в Киеве не будут внедрять израильскую локализованную систему оповещения об угрозе.

Источник: Ткаченко в интервью "Укринформу"

Прямая речь Ткаченко: "На сегодня, по моей информации, военные не считают этот формат технически целесообразным. Из-за плотности городской застройки и специфики угроз - в частности "Шахедов", которые уже фактически действуют как реактивные снаряды, - нет возможности оперативно и точно различать угрозу по районам".

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Детали: По словам главы КГВА, учитывая это, внедрение локального оповещения пока не рассматривается.

Справка: Ранее омечалось, что израильская система предупреждения определяет ракеты всех типов и объекты, куда они потенциально могут попасть, и направляет сообщения об опасности на сотовые телефоны граждан, находящихся в районе, который находится в опасности. Система также рассчитывает, сколько времени имеют люди в опасных зонах на поиск укрытия.

Что предшествовало: В ноябре 2024 года посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщал, что Израиль в рамках помощи Киеву полностью предоставил все необходимое для создания системы раннего оповещения о воздушных угрозах - сейчас Украина находится на финальной стадии запуска этой технологии.