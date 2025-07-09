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Сырский: Каждая третья вражеская цель, пораженная Силами обороны в июне, – на счету СБС

Валентина РоманенкоСреда, 9 июля 2025, 18:24
Сырский: Каждая третья вражеская цель, пораженная Силами обороны в июне, – на счету СБС
Сырский. фото из Facebook главкома

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что заслушал содержательный доклад нового командующего Сил беспилотных систем майора Роберта Бровди и рассказал о результатах, которые демонстрирует СБС.

Источник: генерал в Facebook

Прямая речь Сырского: "В июне каждая третья вражеская цель – из всех пораженных Силами обороны Украины – на счету СБС.

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Всего за предыдущий месяц группировка Сил БпС поразила более 19,6 тыс. целей, уничтожила – 5024. В частности, обезврежено 88 российских танков, 129 ББМ, 427 артиллерийских систем, 31 РСЗО.

Что касается личного состава противника, то на счету нашей группировки СБС – всего более 4,5 тыс. выведенных из строя россиян. Из них 2548 человек – ликвидированы".

 
командующий СБС Роберт Бровди
фото из facebook главкома

Детали: Среди наиболее действенных подразделений главком назвал следующие - "Птахи Мадяра", "Феникс", "Ахиллес", Nemesis, "Степові хижаки", "Рарог".

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Главком сказал, что всячески поддерживает развитие применения дронов-перехватчиков. "Чем больше у нас будет их и обученных экипажей, чем глубже эшелонируем основные направления – тем спокойнее будут спать украинцы в тыловых городах", – считает Сырский.

"В то же время мы видим, что противник тоже не стоит на месте, совершенствуется, улучшает характеристики своих ударных БпЛА, меняет тактику, все шире использует оптоволокно, искусственный интеллект, машинное зрение для FPV, конструирует "герани" с турбореактивным двигателем", – отметил генерал.

Обо всем этом говорилось в отчете разведки. Сырский заверил, что ВСУ "готовят эффективное противодействие, будут задействовать инновационные проекты БпС".

Прямая речь: "Сейчас очень важный момент в войне. Выстоять на поле боя сможем при условии умелого использования дронов, увеличения их количества и качества. Беспилотники помогают нам уничтожать больше оккупантов, а прежде всего – пехоты, которая наиболее действенна в наступлении. В то же время беспилотные системы помогают сохранять жизни наших воинов – и БпЛА, и наземные роботизированные комплексы. Ведь медицинская эвакуация и логистика с помощью НРК – тоже среди наших приоритетов".

беспилотникивойнаСырский
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