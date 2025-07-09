Чехия подготовит восемь украинских пилотов F-16 до конца 2026 года
Правительство Чехии одобрило предложение Министерства обороны о подготовке украинских летчиков на истребителях F-16.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на чешское Минобороны
Детали: Согласно решению чешского правительства, государственное предприятие LOM Praha обеспечит 150 часов летной подготовки максимум восьми украинским пилотам до конца 2026 года.
"Пилоты будут учиться на самолетах F-16, которых чешская армия не имеет на вооружении, но украинская сторона выразила заинтересованность также в обучении на тренажерах и дозвуковых самолетах L-39", - говорится в сообщении.
Все расходы чешской стороны на обеспечение обучения - 32 миллиона крон - будут покрыты из утвержденного бюджета Министерства обороны Чехии, уточнили в правительстве.
"Мы имеем мощности, ноу-хау и опыт и в сотрудничестве с Армией Чешской Республики готовы предложить их там, где это действительно нужно", - говорит директор LOM Praha Иржи Протива.
Предыстория:
- Премьер-министр Денис Шмыгаль и глава правительства Чехии Петр Фиала договорились о сотрудничестве в сфере подготовки украинских пилотов истребителей F-16 в мае 2025 года.
- Кроме того, в июне в Чехии завершили двухлетнюю подготовку 18 украинских пилотов гражданской авиации.