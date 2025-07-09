Чехия подготовит восемь украинских пилотов F-16 до конца 2026 года

Правительство Чехии одобрило предложение Министерства обороны о подготовке украинских летчиков на истребителях F-16.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на чешское Минобороны

Детали: Согласно решению чешского правительства, государственное предприятие LOM Praha обеспечит 150 часов летной подготовки максимум восьми украинским пилотам до конца 2026 года.

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"Пилоты будут учиться на самолетах F-16, которых чешская армия не имеет на вооружении, но украинская сторона выразила заинтересованность также в обучении на тренажерах и дозвуковых самолетах L-39", - говорится в сообщении.

Все расходы чешской стороны на обеспечение обучения - 32 миллиона крон - будут покрыты из утвержденного бюджета Министерства обороны Чехии, уточнили в правительстве.

"Мы имеем мощности, ноу-хау и опыт и в сотрудничестве с Армией Чешской Республики готовы предложить их там, где это действительно нужно", - говорит директор LOM Praha Иржи Протива.

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