Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Чехия подготовит восемь украинских пилотов F-16 до конца 2026 года

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСреда, 9 июля 2025, 18:38
Чехия подготовит восемь украинских пилотов F-16 до конца 2026 года
F-16. иллюстративное фото Getty Images

Правительство Чехии одобрило предложение Министерства обороны о подготовке украинских летчиков на истребителях F-16.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на чешское Минобороны

Детали: Согласно решению чешского правительства, государственное предприятие LOM Praha обеспечит 150 часов летной подготовки максимум восьми украинским пилотам до конца 2026 года.

Реклама:

"Пилоты будут учиться на самолетах F-16, которых чешская армия не имеет на вооружении, но украинская сторона выразила заинтересованность также в обучении на тренажерах и дозвуковых самолетах L-39", - говорится в сообщении.

Все расходы чешской стороны на обеспечение обучения - 32 миллиона крон - будут покрыты из утвержденного бюджета Министерства обороны Чехии, уточнили в правительстве.

"Мы имеем мощности, ноу-хау и опыт и в сотрудничестве с Армией Чешской Республики готовы предложить их там, где это действительно нужно", - говорит директор LOM Praha Иржи Протива.

РЕКЛАМА:

Предыстория:

истребителиЧехияпомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
ОбновленоКиев под массированной комбинированной атакой РФ: взрывы и пожары, есть пострадавшие
Гендиректор соцсети Х объявила об отставке на фоне скандала с чат-ботом Grok
Кремль о решениях ЕСПЧ против России: Считаем ничтожными, выполнять не будем
Сырский: Каждая третья вражеская цель, пораженная Силами обороны в июне, – на счету СБС
В Киеве отказались от внедрения израильской системы оповещения
видеоЗеленский встретился с Папой Римским
Все новости...
истребители
Польша поднимала авиацию из-за массированной атаки РФ на Луцк и Житомир
Румыния подняла в воздух истребители из-за ударов РФ по Украине
Истребители F-35 с осени будут защищать ключевой хаб помощи Украине в Польше
Последние новости
03:22
Трамп уклонился от ответа на вопрос о паузе в военной помощи Украине
02:34
ОбновленоКиев под массированной комбинированной атакой РФ: взрывы и пожары, есть пострадавшие
02:08
ОбновленоПожары и вызовы "скорой", есть пострадавшие – последствия атаки вражеских БпЛА на Киев
01:50
Обновлено от 00:06В Киеве и области ПВО работает по вражеским беспилотникам
01:28
Военная помощь Украине: США возобновили некоторые поставки после перерыва – Reuters
00:30
Враг из артиллерии нанес удар по Херсону, ранены три человека
23:58
Новости экономики 9 июля: масштабные обыски на таможнях, на АЭС могут остановиться ремонты
23:57
боксОн заслужил реванш: Усик – о втором бое с Дюбуа
23:52
"Укрпочта" сообщила, какие льготы вводит для жителей сел
23:40
За что мы ненавидим советское прошлое: обзор первого романа драматургини Лены Лягушонковой
Все новости...
Реклама:
Реклама: