Министр обороны Франции рассказал, зачем Макрон позвонил Путину впервые за три года

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню утверждает, что тема иранской ядерной программы была одной из причин первого за три года телефонного звонка президента Эмманюэля Макрона лидеру Кремля Владимиру Путину.

Источник: Лекорню в интервью газете Valeurs actuelles, "Европейская правда"

Детали: Глава Минобороны подчеркнул обеспокоенность Франции развитием иранской ядерной программы, особенно после последних ударов Израиля и США по ядерным объектам Ирана.

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По его словам, для сдерживания ядерных амбиций Ирана "надо работать с членами Совета безопасности ООН, крупными ядерными державами, независимо от разногласий, которые могут быть с этими странами в других вопросах".

На уточнение, по этой ли причине Макрон позвонил Путину 1 июля, глава французского Минобороны ответил: "Конечно".

"Последний раз президент Макрон звонил Путину в сентябре 2022 года по атомной электростанции в Запорожье, в Украине, то есть по ядерной энергетике", - напомнил Лекорню.

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"Когда президент просил меня позвонить Сергею Шойгу, бывшему министру обороны России, это было в основном для обсуждения ядерных вопросов и борьбы с терроризмом", - добавил он.

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