Россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Сумщины: в области перебои со светом

Из-за атаки российских оккупантов на энергетику Сумщины, в двух районах и в самом областном центре возникли проблемы со светом, энергетики работают над восстановлением распределения электроэнергии.

Источник: "Сумыоблэнерго" в Telegram, "Суспільне Суми"

Дословно: "Уважаемые потребители электроэнергии! У кого сейчас есть перебои с распределением электроэнергии в г. Сумы, Сумском и Ахтырском районах - это из-за атаки армии РФ на энергетику Сумщины".

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Детали: Перед этим в Сумах были слышны звуки взрывов. Энергетики отметили, что в целях безопасности не разглашают деталей и последствий, чтобы не корректировать дальнейшие действия врага.

"Работаем в усиленном режиме над восстановлением распределения электроэнергии в каждый дом", - говорится в сообщении.