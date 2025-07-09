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В Киеве водитель укусил полицейского: его задержали и отправили в ТЦК, поскольку был в розыске

Валентина РоманенкоСреда, 9 июля 2025, 20:24
В Киеве водитель укусил полицейского: его задержали и отправили в ТЦК, поскольку был в розыске
скриншот

9 июля в Telegram-каналах появился отрывок видео, на котором мужчина кусает полицейского, который пытается проверить его военно-учетные документы. Патрульная полиция разъяснила, что событие имело место в конце июня, и изложила свою версию событий.

Источник: видео из соцсети, Патрульная полиция Киева

Детали: На видео, обнародованном в среду, инспекторы пытаются установить у водителя данные о воинском учете. Мужчина отказывается предоставить документы, апеллируя к "решению Верховного суда". Водитель также говорит, что хочет позвонить адвокату. Один из патрульных отвечает, что мужчина сможет это сделать, в то же время его просят выйти из машины. Далее полицейский пытается открыть дверь изнутри через открытое окно. Тогда начинается физическое противостояние: мужчина кусает патрульного, а полицейский хватает его за волосы.

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В полиции объясняют, что 25 июня, патрулируя Дарницкий район, инспекторы остановили автомобиль BMW - водитель которого проехал на запрещающий сигнал светофора и имел закрытый номерной знак на авто.

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Проверив информацию о водителе, согласно базам данных, было установлено, что он находится в розыске ТЦК и СП по ст. 210 (Нарушение военнообязанными или призывниками законодательства о воинской обязанности и военной службе) КУоАП.

Полицейские говорят, что сообщили об этом гражданину, после чего последний, мол, начал нецензурно выражаться и агрессивно себя вести. Патрульные сообщили, что задержат мужчину.

Однако, во время задержания последний оказал сопротивление и укусил полицейского. В конце концов нарушителя задержали, применив физическую силу, отмечают в Патрульной полиции.

Инспекторы составили на мужчину соответствующие админматериалы, в частности:

- протокол задержания;

- протокол по ст. 185 (Злостное неповиновение законному требованию полицейского) КУоАП;

- вынесли постановление по ч. 1 ст. 121-3 (Управление транспортным средством с закрытым номерным знаком) КУоАП.

Задержанного они доставили в Дарницкий РТЦК.

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