Президент Италии на встрече с Зеленским заявил, что безопасность Украины – это безопасность Европы

Президент Италии Серджо Маттарелла, который принимал своего украинского коллегу Владимира Зеленского, заявил, что безопасность Украины является неотделимой от безопасности Европы. Он подчеркнул, что Италия твердо поддерживает украинский народ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ANSA

Прямая речь президента Италии: "Как было заявлено в декларации саммита НАТО, безопасность Украины неотделима от безопасности Европы, в борьбе с теми, кто хочет вернуться к концепции господства в отношениях между государствами, что заставило бы нас сделать шаг назад почти на столетие.

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А усиление жестоких бомбардировок Россией населения и гражданской инфраструктуры укрепляет нашу решимость стоять на стороне Украины".

Он также заявил о поиске возможностей, "чтобы положить конец этой драматической ситуации".

Напомним:

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