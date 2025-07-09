Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Президент Италии на встрече с Зеленским заявил, что безопасность Украины – это безопасность Европы

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловСреда, 9 июля 2025, 21:10
Президент Италии на встрече с Зеленским заявил, что безопасность Украины – это безопасность Европы
Владимир Зеленский, Серджо Маттарелла, фото: ОП

Президент Италии Серджо Маттарелла, который принимал своего украинского коллегу Владимира Зеленского, заявил, что безопасность Украины является неотделимой от безопасности Европы. Он подчеркнул, что Италия твердо поддерживает украинский народ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ANSA

Прямая речь президента Италии: "Как было заявлено в декларации саммита НАТО, безопасность Украины неотделима от безопасности Европы, в борьбе с теми, кто хочет вернуться к концепции господства в отношениях между государствами, что заставило бы нас сделать шаг назад почти на столетие.

Реклама:

А усиление жестоких бомбардировок Россией населения и гражданской инфраструктуры укрепляет нашу решимость стоять на стороне Украины".

Он также заявил о поиске возможностей, "чтобы положить конец этой драматической ситуации".

Напомним:

РЕКЛАМА:

ЗеленскийИталияУкраинаЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фото В столице из-за обстрела перекрыли ряд улиц, городской транспорт изменил маршруты движения
Обновлено от 2:34, видео, фото Киев подвергся массированной комбинированной атаке РФ: 2 погибших и 16 пострадавших
Гендиректор соцсети Х объявила об отставке на фоне скандала с чат-ботом Grok
Кремль о решениях ЕСПЧ против России: Считаем ничтожными, выполнять не будем
Сырский: Каждая третья вражеская цель, пораженная Силами обороны в июне, – на счету СБС
В Киеве отказались от внедрения израильской системы оповещения
Все новости...
Зеленский
Зеленский обсудил с Келлогом санкции против РФ, поставки оружия и усиление ПВО
Зеленский в Риме встречается со спецпредставителем Трампа по Украине
Зеленский встретился с Папой Римским
Последние новости
10:00
Великобритания и Франция хотят заказать больше крылатых ракет Storm Shadow
09:57
Квотирование экспорта масла в ЕС подтолкнуло к росту цен в Украине
09:51
теннисОт платы за участие в турнире до многомиллионных призовых: финансовая эволюция Уимблдона
09:40
фото, видео Россия атаковала 18-ю ракетами и 400 дронами, нужны санкции и инвестиции в оружие – Зеленский
09:38
В Риме начинается новая конференция по восстановлению Украины
09:12
интервьюТарас Чмут: Иногда командирам проще месяцами говорить, что эти позиции наши, а они уже давно не наши
09:11
В Украине вырос спрос на гибридные авто: самые популярные модели июня
09:04
Россияне утром ударили дронами по Херсону: 2 раненых
08:54
Президент Чехии на конференции по восстановлению Украины в Риме предложит свой план
08:46
фото В столице из-за обстрела перекрыли ряд улиц, городской транспорт изменил маршруты движения
Все новости...
Реклама:
Реклама: