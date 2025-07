Зеленский обсудил с Келлогом санкции против РФ, поставки оружия и усиление ПВО

Президент Владимир Зеленский во время встречи со спецпредставителем президента США Китом Келлогом в Риме обсудил санкционное давление на Россию и военную помощь Украине, в частности, усиление ПВО.

Источник: Зеленский в соцсети Х, сообщает "Европейская правда"

Детали: Как отметил Зеленский, с Келлогом он обсудил поставки оружия и усиление ПВО на фоне увеличения атак России.

Прямая речь Зеленского: "Говорили и о закупке американского оружия, совместном оборонном производстве и локализации в Украине".

I had a substantive conversation with U.S. Special Presidential Envoy for Ukraine Keith Kellogg @generalkellogg. I thanked him for participating in the Ukraine Recovery Conference, where the General leads the U.S. delegation.



We discussed weapons supplies and strengthening air… pic.twitter.com/nIHPaPktrA