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Зеленский обсудил с Келлогом санкции против РФ, поставки оружия и усиление ПВО

Олег Павлюк, Станислав ПогориловСреда, 9 июля 2025, 21:30
Зеленский обсудил с Келлогом санкции против РФ, поставки оружия и усиление ПВО
Владимир Зеленский, Кит Келлог, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский во время встречи со спецпредставителем президента США Китом Келлогом в Риме обсудил санкционное давление на Россию и военную помощь Украине, в частности, усиление ПВО.

Источник: Зеленский в соцсети Х, сообщает "Европейская правда"

Детали: Как отметил Зеленский, с Келлогом он обсудил поставки оружия и усиление ПВО на фоне увеличения атак России.

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Прямая речь Зеленского: "Говорили и о закупке американского оружия, совместном оборонном производстве и локализации в Украине".

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Другой темой для разговора президента Украины и спецпредставителя Дональда Трампа стало санкционное давление на Россию, в частности более жесткие ограничения против российской энергетики.

"Надеемся на продвижение законопроекта сенаторов Грэма и Блюменталя в Конгрессе США. Это то, что, несомненно, может заставить Россию больше думать о мире", – выразил надежду Зеленский.

НапомнимВстреча Зеленского и Келлога состоялась после того, как США сначала приостановили поставки некоторых вооружений Украине, а затем объявили о возобновлении поставок – в частности, президент Дональд Трамп заявил, что Украина нуждается в оружии на фоне усиления российских атак.

Читайте подробно о решении президента Трампа возобновить военную помощь Украине на сайте "ЕП"

ЗеленскийСШАсанкцииоружие
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